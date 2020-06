[VIDEO] Francisca Lachapel mostró su pancita: ¿la exreina confirmó embarazo?

Francisca Lachapel lleva varias semanas luciendo libritas de más, hecho que anudado a comentarios surgidos en redes sociales y al deseo de muchos de sus fans de verla convertida pronto en mamá, han hecho pensar a más de uno que la ex Nuestra Belleza Latina está embarazada.

Por ello, y tratando de mantener esa línea de comunicación directa con sus millones de seguidores, la exreina de belleza decidió mostrar su pancita al natural, dejando ver que evidentemente luce más abultada.

La presentadora de televisión aceptó el reto de enseñar su estómago en un video que colgó en su Facebook, pero al mismo tiempo reveló que sus libritas de más no son producto de ningún bebé en camino, sino de haber comido mucho en la cuarentena del coronavirus.

Así lo reveló la propia dominicana, quien con mucha gracia dijo que se le fue la mano comiendo y que su estómago es producto de su gusto por los manjares, no de un embarazo.

“Se me ha pasado la mano comiendo en esta cuarentena. Esta pancita no es de ningún bebé, esta es una pancita de comida, de pan y de pasta, así que no se preocupen que cuando yo esté embarazada yo se los voy a compartir con mucha alegría y con mucha emoción porque les he dicho antes que mi sueño más grande es convertirme en mamá y si Dios me da la oportunidad pronto lo voy a compartir con ustedes”, dijo Lachapel, levantándose su camisa.

“Lo peor es que no encuentro el camino para dejar esto. No es que estoy gorda, pero todos nosotros tenemos como un peso ideal donde nos gusta estar y a mí me gusta estar mucho más flaquita de aquí, unas 10 libras menos que tengo que bajar”, dijo la simpática animadora. “He estado que vuelvo al gimnasio a hacer ejercicio y otra vez me atraso, o el fin de semana se me va la mano con los gusticos y como o tomo un poquito de más”.

El domingo pasado, la bella dominicana ya había enfrentado los rumores, en diálogo con el programa Sal y Pimienta, donde Jomari Goyso la cuestionó sobre el tema.



“No me he hecho la prueba, no sé entonces”, dijo la estrella de Univisión entre risas.

Pero ante las preguntas insistentes de su amigo, la caribeña negó de tajo estar el la dulce espera.



“No estoy embarazada Jomari, pero ojalá Dios. Me muero por ser mamá, me muero por ser mamá. Es una cosa muy fuerte eso. Me hace tanta ilusión, es como un súper sueño, no sé, tener la oportunidad de ver esa carita, de guiarlo, ese es un sueño muy grande que tengo, y te lo digo”, dijo la exreina, advirtiendo que si llega un bebé a su vida y la de su prometido, estará muy feliz, pero prefiere no planear nada.

“Yo hablo del plan de vida, con la boda uno tiene todo marcado: (yo decía) me caso en esta fecha, nos vamos de vacaciones en esta fecha, tengo mis hijos si Dios quiere así, pero bueno… los planes de Dios siempre son mejores y son perfectos, y yo he hablado esto con Francesco (su prometido), y le he dicho: ‘baby, diosito siempre nos ha guiado, entonces por qué dudar ahora. Cuando tenga que pasar, va a pasar”, concluyó Francisca.