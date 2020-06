Estos días la cantante mexicana Lupita d’Alessio vuelve a ser tema de actualidad. El pasado sábado 13 de junio, Univisión emitió el capítulo número 21, el último, de su serie biográfica “Hoy voy a cambiar”. Como no, el biopic terminó como líder de audiencia. Si no lo viste, lo puedes recuperar en el web de Las Estrellas.

En este último capítulo, vemos como su ex esposo José Vargas muere. Sin embargo, la escena más impactante es el perdón de Lupita d’Alessio ante sus hijos. “La Leona Dormida”, en una glorioso última momento, termina diciendo:

“Cuando perdí todo conocí a Cristo. Hoy puedo decirles que sigo aquí gracias al cambió que Él provocó en mí. Eso fue lo que me salvó, me devolvió la dignidad y la honra que había perdido, el amor propio y el tesoro más grande es Él y mi familia.”

Por cierto, la propia Lupita d’Alessio habló sobre qué pensaba sobre el final de “Hoy voy a cambiar” hace 3 años, cuando se emitió el biopic. Estas son sus reflexiones:

VideoVideo related to lupita d’alessio se baja de los escenarios. ¿retirada definitiva? 2020-06-15T12:59:16-04:00

El cristianismo la salvó de las drogas

Como cuenta Lupita d’Alessio, su conversión al cristianismo más devoto, la salvó del mundo de las drogas. Fue en 2007 cuando tomó esa decisión, tras tocar fondo. En una entrevista a Cristianos, explicó:

“Hacia años que Yuri sembró la semilla de Cristo en mi corazón, pero es un proceso, y me costó mucho trabajo. Cuando entraba a una congregación, salía y me daba mi pasón de coca. Pero llegó un momento en el que Cristo me jaló de las greñas y me sacó del abismo, porque ya iba rumbo a la muerte. Respeto los preceptos, aunque sé que soy un ser humano y que cometo errores.”

¿Por qué Lupita d’Alessio ha cancelado su gira?

Con el final de la serie, termina la ficción. Hora de volver a la realidad. Una realidad, de momento, alejada de los escenarios… y eso que en este 2020 quería celebrar los 50 años de su carrera musical.

Lupita d’Alessio es consciente que a sus 66 años debe cuidar su salud. En el contexto actual, con el coronavirus muy presente en México y Estados Unidos, considera que es mejor no arriesgar. Según información de Tribuna, estas fueron las declaraciones de “La Leona Dormida”:

“Yo creo que ya este año me retiro hasta el 2021; ya estoy en una edad vulnerable, soy una mujer de 66 años. Necesito volver a confiar, y si no ha salido una vacuna, si no ha salido algo con lo que yo realmente me sienta segura, se me hará difícil volver a salir a la calle”

Más vale prevenir que curar. Lo sabe bien Lupita, que prefiere no arriesgar. Sobre todos los conciertos que tenía programados hasta la fecha, lamentó su cancelación:

“En noviembre pasado firmé con la empresa Bobo Producciones, estábamos a punto de hacer la gira De la nada, hasta ahora tour. Con el sinfónico íbamos a empezar en marzo en Monterrey, y en mayo en la Arena de Ciudad de México. También teníamos otras presentaciones en la provincia, pero debido a la pandemia, y como todos, nos topamos con pared.”