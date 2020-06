Lupita D’Alessio: “Me metía 5 gramos de droga al día”

Seguimos pendientes de la reemisión de la serie biográfica de Lupita d’Alessio “Hoy voy a cambiar” en Las Estrellas de Televisa. Este lunes vuelve el biopic con más detalles sobre la vida de “La Leona Dormida”. Recordemos que se emite cada día de lunes a viernes a las 9:30 PM horario mexicano.

El primer episodio fue un éxito de audiencia si tenemos en cuenta que se trata de una reemisión. Mientras que cuando se estrenó en 2017 la serie tenía unos 4 millones de espectadores en cada episodio, el retorno de “Hoy voy a cambiar” dejó una audiencia de casi 2,5 millones de espectactores, según informa el web Revista Pantalla.

Si ayer hablábamos sobre una de sus confesiones más sorprendentes en las que reconoció haber mantenido relaciones con mujeres, el tema de hoy es mucho más delicado.

Su adicción a la cocaína, uno de sus episodios más duros

A sus 66 años, “La Leona Dormida” puede decir que ha superado los obstáculos que la vida le ha puesto por delante. Ya sea por su mala suerte en el amor o por las drogas, su vida nunca fue fácil. Sobre el episodio de la droga, Lupita d’Alessio contó hace unos años cómo empezó todo:

“Conocí la droga a los 24 años. Mis dizque amigos me la dieron a probar y me gustó por 20 años y no de a poco sino de mucho. Me metía cinco gramos al día y poco a poco me fui quedando sin dinero y lo que me quedaba era para consumir. Junté billones de dólares y los gasté en droga y en hombres.”

Fueron 20 años muy intensos y muy duros de su vida, pero finalmente logró superar su adicción gracias al fuerte sentimiento que lo une a su familia, tal y com le contó a su amiga María del Sol en una entrevista de hace unos meses:

“Estaba llena de drogas. Había droga por todos lados y dije: ‘Esto ya ni me hace, ni siquiera lo probé ni nada. Me voy a poner algo más fuerte’. Me acuerdo que había comprado una heroína para inyectármela en el brazo, pero no sé, fue Dios. Prendí primero la tele y estaba Ernesto cantando y vi alrededor y me desplomé (…) Dije: ‘Yo no me quiero morir, quiero ver a mi familia”.