No vas a creer como lucía Francisca Lachapel recién nacida: FOTO

Francisca Lachapel es de lejos, considerada una de las famosas más queridas del mundo del entretenimiento latino en Estados Unidos, por cuenta de su gracia, sencillez y belleza.

Y este domingo la conductora del programa de televisión Despierta América encantó a sus miles de fans en Instagram, luego de publicar una hermosa fotografía en la que presumió de su querida madre y de ella misma cuando era apenas una recién nacida.

En la instantánea, que en solo unas horas logró miles de “likes” y tiernos comentarios hacia la exreina de belleza, se observa a doña Divina Montera, días después de haber dado a luz a la hoy ex Nuestra Belleza Latina.

La imagen fue usada por la exreina de belleza para rendir homenaje a su mamá, con motivo del Día de las Madres, que en República Dominicana se festejó este domingo 31 de mayo.

“Felicito a todas las madres hermosas que me siguen por aquí❤️❤️Y claramente a la mía, a mi mami linda!! Gracias por tus cuidados, protección y amor incondicional”, comentó Lachapel para acompañar la fotografía.

“Tengo tantas ganas de verte y abrazarte, con el favor de Dios lo podremos hacer pronto. Te amo con todo mi corazón”.

Pero más allá del mensaje de felicitación de Francisca a su mamá, lo que enterneció a sus seguidores fue verla en sus primeros días de vida y más de uno conicidió en que la animadora de televisión parece un clon de doña Divina en sus años de juventud.

Aunque hoy la bella dominicana y su madre llevan una excelente relación, el año pasado, en entrevista con Despierta América, la exreina confesó que en su niñez y adolescencia le guardó un resentimiento a su mamá.

Durante la entrevista con Univisión, Francisca recordó los terribles momentos que vivió siendo una infante y los golpes y humillaciones que su madre soportó de una de sus parejas.



“Traté en muchos momentos que ella me explicara. Yo le decía ‘mami pero por qué nosotros tenemos que vivir con este señor, por qué tenemos que aguantar tanto maltrato. Y mi mamá me decía cosas que también me marcaron mucho. Me decía ‘cuando tú tengas hijos vas a entender, muchacha tú eres muy pequeña para hablar de esas cosas’ y por mucho tiempo yo también como que me resentí un poquito con ella porque no podía entenderla”, dijo la bella dominicana.

La exreina de belleza agregó optó por dejar eso en el pasado y perdonarla para poder llevar una vida en paz.

“Fue la única manera de yo poder seguir adelante, perdonándola a ella porque ella es el ser más importante en mi vida, es lo que yo más adoro en mi vida”, concluyó Francisca.