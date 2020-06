Ernesto D’Alessio (hijo de Lupita): “Nos drogábamos con mi mamá. A mi hermano lo tuvimos que reanimar.”

Seguimos pendientes de la reemisión de la biografía sobre la cantante mexicana Lupita d’Alessio, “Hoy voy a cambiar”, producida para Televisa y emitida por el canal Las Estrellas de lunes a viernes a las 9:30 PM. Tras un buen estreno, la semana pasada siguió cosechando buenos datos de audiencia: cada día situándose entre los 2,4 y los 2,5 millones de espectadores. Son datos excelentes al tratarse de una reemisión.

Por ejemplo, los últimos datos de los que disponemos, le dan 2,5 millones de espectadores la noche del 5 de junio. Tras más de una semana del estreno, es muy posible que estos datos sean muy similares a lo largo de los 21 episodios que dura la serie.

De “La Leona Dormida”, a parte de su indudable calidad como artistas que la sitúan como una de las más grandes de todos los tiempos en México, también destacan su ajetreada vida amorosa y su problema de adicción con las drogas.

El desgarrador testimonio de su hijo Ernesto

Por todos es conocida la adicción a la cocaína que provocó muchos altibajos en la vida de Lupita d’Alessio. Ella misma reconoció que llegó a tomarse 5 gramos por día. Lo que quizás no conocíamos es que la cantante mexicana llegó a drogarse con sus hijos regularmente, llegando a situaciones extremas que fueron relevadas por su hijo Ernesto.

En unas declaraciones que sacudieron a todo el mundo en el programa “En companía de…”, que presenta el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, reconoció que cuando era adolescente había tomado drogas junto a su hermano mayor Jorge y junto a su madre Lupita.

En este fragmento de “El minuto que cambió mi destino”, Ernesto explica como la influencia de su madre determinante para que los dos hermanos terminaran cayendo a las redes de un mundo tan complicado como es el de las drogas:

Seguramente la parte más dura del testimonio fue cuando explica que su hermano estuvo a punto de fallecer de sobredosis: “En una ocasión, mi hermano Jorge estuvo a punto de morir y mi mamá y yo lo revivimos, gracias a Dios; le dio lo que se le llama un ‘pasón’, porque había veces que durábamos hasta dos días sin dormir”.

Abrazar el cristianismo: la clave para superar su adicción

El año 2007 fue clave en la vida de los D’Alessio. Influenciado por su hijo Ernesto, decide dedicar su vida a Dios uniéndose a la religión cristiana y alejándose de las drogas. Ernesto lo cuenta en una entrevista que destaca el web Magzter:

“Si nos vamos al tema espiritual, prácticamente fue Cristo el que nos sostuvo, nos sanó y nos ayudó a perdonar. Lo que llamé “milagro” antes, es Dios. Creo que sin Él no hubiéramos tenido esta conversación. No habrían sanado las heridas tan graves que tuvimos como familia; seríamos desunidos y caóticos, seres rencorosos y llenos de dolor.”

También habla de su conversión al cristianismo como causa de su salvación Lupita d’Alessio en esta entrevista al web Cristianos

“Cuando entraba a una congregación, salía y me daba mi pasón de coca. Pero llegó un momento en el que Cristo me jaló de las greñas y me sacó del abismo, porque ya iba rumbo a la muerte. Respeto los preceptos, aunque sé que soy un ser humano y que cometo errores.”

Terminamos este artículo con un clásico en el que hace referencia precisamente al cristianismo. La canción es “La mano de Dios”:

