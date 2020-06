Daniel Radcliffe dijo que se sintió obligado a hablar en respuesta a los mensajes de Twitter del 6 de junio de J.K Rowling sobre las mujeres trans que causaron una reacción violenta.

En una carta abierta publicada en The Trevor Project, Radcliffe dijo que estaba “obligado a decir algo” y se disculpó por cualquier dolor que los comentarios de Rowling pudieran haber causado a los fanáticos de la serie de Harry Potter.

En el tweet de Rowling, ella compartió un artículo de Devex llamado “Opinión: Crear un mundo post-COVID-19 más igualitario para las personas que menstrúan”. El artículo trataba sobre problemas relacionados con la menstruación durante el COVID-19. El acceso a artículos sanitarios, privacidad, jabón y agua puede verse disminuido en algunas partes del mundo, dijo, por lo que el artículo de opinión pedía fondos e iniciar programas para abordar ese problema.

VideoVideo related to daniel radcliffe se enfrenta a escritora de harry potter en defensa de personas transgénero: ¿que pasó? 2020-06-10T00:12:17-04:00

Cuando Rowling compartió el artículo en su publicación en Twitter, comentó sobre el titular, diciendo: “Gente que menstrúa”. Estoy seguro de que solía haber una palabra para esas personas, que alguien me ayude”.

Justo en la parte superior de la carta abierta, Radcliffe dijo que sus comentarios no eran un problema mediático sobre un desacuerdo entre él y Rowling. El escribio:

“Me doy cuenta de que ciertos medios de prensa probablemente querrán pintar esto como una pelea entre J.K. Rowling y yo, pero eso no es realmente de lo que se trata, ni es lo importante en este momento. Si bien Jo es incuestionablemente responsable del curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar y continúa contribuyendo al Proyecto Trevor durante la última década, y solo como ser humano, me siento obligado a decir algo al respecto”.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

En la carta de Radcliffe, se hace eco de lo que muchos en Twitter decían, que sus comentarios podrían ser perjudiciales para las personas jóvenes transgénero, especialmente, que están tratando de descubrir cómo ser abiertos acerca de sus identidades, diciendo: “En el setenta y ocho por ciento de las personas transgénero y no binarias, los jóvenes informaron haber sido objeto de discriminación debido a su identidad de género. Está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños”, dijo el actor. Ese porcentaje está de acuerdo con el proyecto Trevor, según destacó.

Algunos usuarios de Twitter acordaron que los comentarios de Rowling fueron una bofetada.

https://www.instagram.com/thedanielradcliffe/?utm_source=ig_embed

Radcliffe escribió: “Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo”.



Radcliffe dijo que él está “profundamente arrepentido por el dolor” que los comentarios de Rowling causaron entre los ​​Fans de los libros de Harry Potter.

La razón principal detrás de la respuesta de Radcliffe a Rowling parecía dirigirse a los fanáticos que se sintieron heridos u ofendidos por los comentarios de Rowling, que continúan en varios tuits en su página.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Radcliffe escribió: “A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado”.

MIRA AQUÍ QUE HA PASADO CON LA MISS ESPAÑA TRANS ANGELA PONCE

Los otros tweets de Rowling del 6 de junio abordan sus opiniones racionales sobre las identidades transgénero y no piensan que es “odioso” decir que “su vida ha sido moldeada por ser mujer”, sin embargo, ella “marcharía junto con las personas trans que estaban siendo discriminadas por esa razón”.



Radcliffe escribió a los fanáticos:

“Realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti. Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier cosa; si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o fluido de género, o que es gay o bisexual; si encontraste algo en estas historias que resonó en ti y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso es entre ustedes y el libro que leyeron, y es sagrado. Y en mi opinión, nadie puede tocar eso. Significa para ti lo que significa para ti y espero que estos comentarios no contaminen demasiado. Amor siempre, Dan”.

Ms Rowling, I’m a physician who grew up reading your books and loves them still. I care for children and young adults, some of whom menstruate but are not female. They are not girls or women. And words like yours hurt them, erode their sense of safety and well-being. — Liz Lemon, MD (@babbymd) June 7, 2020

Varios usuarios de Twitter han venido en defensa de Rowling. Uno llamado @ Krissmasters80 dijo: “¡Se le permite a JK Rowling tener un punto de vista y una opinión diferentes! Todavía podemos hacer esto y tratarnos con respeto y cortesía. Deja de predicar amor y cuidado cuando SOLO se adapte a tu agenda. #istandwithjk.

I respect every trans person’s right to live any way that feels authentic and comfortable to them. I’d march with you if you were discriminated against on the basis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I do not believe it’s hateful to say so. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Esta es la versión original de Heavy.com