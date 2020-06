Chuy Almada de EXATLON le tiene una sorpresa a sus fans ¿Se lanzó como cantante? ¡Escucha el tema aquí!

Jesús “Chuy” Almada regresó más fuerte que nunca a las arenas de Exatlon Estados Unidos el pasado 20 de enero como parte de los Contendientes, equipo original al que perteneció en la primera temporada del programa de competencias más feroz de la televisión hispana.

El Navojoense de 30 años de edad se convirtió durante su paso por la competencia en una especie de líder espiritual de su equipo, siempre dando apoyo a sus compañeros y su despedida marcó un antes y un después en la competencia, es por eso que ahora regresa, luego de una votación masiva de los fanáticos del programa de televisión, por una segunda vuelta. “Pienso dar todo en cada circuito porque en Exatlon cada día cuenta, van a ver otra versión mía que nunca habían visto.” Nos confesó en exclusiva.

«Llegó un TORO a Exatlon Estados Unidos», dijo Chuy en su perfil de Instagram:

Exatlon EEUU tuvo que despedirse temporalmente de las pantallas.

Ante la amenaza del virus COVID-19, conocido comúnmente como Coronavirus y que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una Pandemia a escala global, el programa de competencias Exatlon Estados Unidos decidió postponer temporalmente su producción tomando en cuenta la salud de sus atletas, presentadores, equipo de trabajo y demás personal, así que el querido “Toro” Almada ya se encuentra en casa acompañado de su esposa Diana Avilés.

Durante este regreso a casa, Almada no ha perdido tiempo en activarse en redes sociales, compartiendo rutinas de ejercicios, sesiones de preguntas y respuestas con otros atletas de Exatlon EEUU, e incluso sus ratos libres junto a su esposa y su tierna mascota “Cleto”, a quien afectuosamente llama “Cletosaurio” por su tamaño.

El entrenador personal y mexicano de pura cepa, también ha tenido tiempo para revelar a sus fanáticos su gusto por los corridos, un género dentro de la música regional mexicana que le apasiona, al punto de asegurar que su mayor sueño “Es tener mi propio corrido.”

Pues como Chuy nunca ha sido un hombre de quedarse a medias, se enfocó en eso durante su regreso a casa y un artista local de Navojoa llamado Angel Yerai, se ofreció a componer y grabar el tema, que se llama “Me Dicen el Toro”, en donde el carismático Chuy también tiene una participación especial con frases inspiradoras. ¡Escúchenlo aquí!

Me Dicen el Toro (feat. Angel Yerai R)Provided to YouTube by DistroKid Me Dicen el Toro (feat. Angel Yerai R) · Chuy Almada Me Dicen el Toro (feat. Angel Yerai R) ℗ 2137933 Records DK Released on: 2020-06-13 Auto-generated by YouTube. 2020-06-14T21:09:25Z

Los seguidores de Chuy no han parado de mostrar su apoyo en esta nueva faceta del deportista y motivador, la usuaria de YouTube Esperé con ansias este corrido💪🏼”.

Ya veremos que más nos trae el talentoso Chuy Almada mientras se prepara para regresar a Exatlon Estados Unidos, cuyo primer anuncio oficial ya se hizo hace unos días, avisando que regresarán muy pronto.

Aquí nos mantenemos a la expectativa para informarles sobre las próximas fechas de Exatlon EEUU. Y mientras tanto, para toda la información sobre la competencia más feroz del planeta no olviden visitar AhoraMismo.com