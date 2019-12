EXATLON 4 Estados Unidos estrena en enero: ¿Quiénes regresan?

View this post on Instagram

¡De la 1er temporada pa’ la 4ta! Muchas gracias por su apoyo, por tomarse el tiempo de votar por nosotros 🙏 sin ustedes la oportunidad de regresar no hubiera sido posible.. . Estoy listo para dejar el alma y el corazón en cada una de mis pasadas, VOY CON TORO, me siento MUY fuerte, MUY rápido, mi puntería esta al cien 💯 🎯 me he estado preparando como un loco, ustedes han visto.. este camino no ha sido facil, pero al final todo vale la pena.. . . Algo quiere Dios, algo quiere la vida que cada oportunidad que tiene me regresa a República Dominicana.. agárrense porque ¡van a tronar las arenas del Exatlon! REGRESA UN TORO #exatloneeuu . Les dije les dije tienes que SER TERCO en la vida