Carolina Sandoval se destapa por completo – VÍDEO EXCLUSIVO

View this post on Instagram

Después de la tormenta siempre sale el sol mis amores, y créanme que a veces cuando veo a tanta gente vivir una tormenta eterna no lo entiendo y pues me alejo, porque no puedo bajo ningún concepto con las personas que caminan con su nube negra para donde sea y te la quieren pasar como sea y les digo más 👉🏻HOY más que nunca agradezco a Dios permitirme siempre guiarme por mis instintos con su bendición. Y aunque nunca me imagineeee que sacaría mi primer libro en tiempos de cuarentena NO me arrepiento de haberlo lanzado en estos momentos porque he recibido muchas satisfacciones gracias a ustedes y al cariño que me manifiestan y por recibir “¡Dime qué POSTEAS y te diré QUIÉN ERES!” con los brazos abiertos. . .. … …. ….. . #dimequeposteasytedirequieneres #cuarentenacreativa #lareinadelafaja #reading