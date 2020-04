Carolina Sandoval da a luz un nuevo bebé: Cómo y cuándo?

Sí! Se trata del bombazo del día en el Show Suelta la Sopa pues la “Venenosa” Carolina Sandoval anunció hoy a principios del show que va a dar a luz un nuevo hijo. De qué se trata?

“Mi nuevo bebé!” Así describió ella en sus propias palabras a su primer libro: “Dime qué posteas y te diré quien eres” un divertido título para una publicación en la que comparte su experiencia en las redes sociales, fotos, anécdotas, controversias y mucho más.

Así lo anunció también tempranito en la mañana en Instagram:

El libro que ya está a la venta en Amazon.com tal como le dijo felicitándola Jorge Bernal en el show de hoy, ya ocupa el número uno de ventas en las publicaciones en Español como #bestseller

Y así lo reportó Suelta la Sopa

Carolina Sandoval acaba de publicar su nuevo éxito | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Carolina Sandoval se encuentra bastante emocionada por presentarles su nuevo proyecto literario: 'Dime qué posteas y te diré quién eres'. Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. SUSCRÍBETE: https://www.youtube.com/channel/UCxhjpwb_gkv8lPFxpjqoVvA Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: https://twitter.com/SueltaLaSopaTV LIKE US ON FACEBOOK: https://web.facebook.com/SueltaLaSopaTV/ #SueltaLaSopa #CarolinaSandoval Carolina Sandoval acaba de publicar su nuevo éxito | Suelta La Sopa https://www.youtube.com/channel/UCxhjpwb_gkv8lPFxpjqoVvA 2020-04-29T23:17:06Z

Cómo nació el libro?

Carolina dijo hace un par de horas en su LIVE en redes sociales, que escribió cada palabra del libro pues adora escribir y que lo hizo en múltiples vuelos de avión, durante sus viajes a Grecia, Mikonos, París y por supuesto Miami.

Su primera obra es un recuento de su vida y lo que ha logrado construir a través de sus redes sociales y su canal de YouTube.

Hoy dijo con agradecimiento que este proyecto es la muestra de que no se puede dejar de soñar y de luchar por lo que se quiere.

“Yo fuí la reina del NO, pues muchas veces me negaron solicitudes y proyectos. Incluso varias editoriales me dijeron que no tenía la autoridad para hacer un libro”, dijo. “Hoy soy la reina de la sociales”, señaló pues nunca desistió en su lucha por lo que anhelaba.

Carolina Sandoval recordó cada paso de su carrera con orgullo desde que llegó a Miami de su natal Caracas, Venezuela, y empezó limpiando casas, hasta que pudo conectarse como periodista y locutora. Habló de sus días en radio Caracol, su trabajo en Telefutura y por supuesto su casa actual Suelta la Sopa.

Al referirse a la dedicatoria de su primer libro dijo que normalmente este se dedica a la familia, pero ella lo dedica a todos sus seguidores, a quienes la quieren y a quienes no, a quienes la admiran y la critican. A quienes define como “lombrices digitales”. “Todos las tenemos bromeó.

Por supuesto reconoció la labor u el apoyo de su madre, su espeso y sus dos hijas que son su inspiración y motor. Un para de lágrimas se le escaparon al recordar a su padre ya fallecido.

Aquí está el link de su LIVE en su canal de YouTube:

Lanzamiento de mi libro “DIME QUE POSTEAS Y TE DIRÉ QUIEN ERES”.#CarolinaSandoval #Beauty No olviden visitar mi tienda: https://carosandoval.com/ Instagram: https://www.instagram.com/venenosando… Facebook: https://www.facebook.com/VenenoSandoval/ 2020-04-29T20:37:38Z

Hoy como bien dijo, cambió el veneno por la dulzura y en su discurso manifestó gratitud por todo el mundo. “Gracias incluso a quienes no me saludan por la calle”.

El libro sale en tres versiones disponibles, como, blanco y negro y edición digital.

La editorial de su libro es Paquidermo

Este libro ya es un éxito por su autenticidad y simpatía. Incluso la Veneno Sandoval ya dijo que hace parte de una trilogía de títulos y que ya está activamente escribiendo el segundo referente a las redes sociales en tiempos de Coronavirus.

Éxitos para Carolina Sandoval que con este proyecto inicia un nuevo capítulo de su vida.