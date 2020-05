Noticias de Reinas -05 de Mayo: la revelación de Zuleyka Rivera para estar sanos en la pandemia

View this post on Instagram

MEDITACIÓN: ¿Sabías que nosotros mismos tenemos el poder de cambiar nuestra mente y mejorar nuestro bienestar? Una de las mejores formas de hacerlo es a través de la práctica de la meditación. • Siempre he pensado que el balance es mente, cuerpo y alma. Estar en armonía contigo mismo, con tu ser. La meditación me ayuda a llevar el acelerado ritmo de vida que vivimos. Recargando energías y llevándome a apreciar lo que realmente vale en la vida. • Te comparto algunos de sus beneficios: • ☑️ Los niveles de ansiedad y depresión bajen. Ayuda a combatir el estrés. PARA MI ESTO ES PRIMORDIAL, me ayuda a encontrar la serenidad. • ☑️ Se activan algunas zonas del cerebro, en concreto las asociadas a los sentimientos de empatía, compasión y amor altruista. Y EL MUNDO NECESITA MÁS DE ESTO MI GENTE. ¡Más empatía, más humanidad! • ☑️ Reduce el volumen de la amígdala, la region del cerebro involucrada en el proceso del miedo. • ☑️ Tiene efectos positivos sobre la molécula telomerasa, la encargada de alargar los segmentos de ADN en los extremos de los cromosomas; es la enzima que facilita la inmortalidad de las células en la mayoría de los procesos cancerígenos. NADA MÁS QUE DECIR. #fuckcancer • ☑️ Ayuda a descansar y relajar nuestra mente. Ese equilibrio que nos da, nos permite descansar. El descanso es vital para tener las energías y enfrentarse a cada día. • ☑️ Reduce la presión sanguínea. Cuerpo sano, vida sana. 💪🏽 • ☑️ Mejora la memoria. Esto es súper importante. • ☑️ Mejora la estabilidad emocional. • ☑️ Ayuda a tomar mayor consciencia personal. TU ERES IMPORTANTE , te lo repito una y mil veces. Tu cuidado es mi mayor prioridad, tú estás bien, puedes dar todo de ti. #selflove 🥰 • ☑️ Relaja la tensión muscular. • ☑️Contribuye a mejorar el estado anímico. • ¿Increíble verdad? Cómo nos puede cambiar la vida dedicarnos un poco de tiempo. ¡Motívate! • Si quiere un cambio a una vida saludable, empieza por la meditación, hazla parte de tu vida diaria y sentirás los cambios positivos como yo. #durafitlatino @durafitlatino . . Location: mi bello 🇵🇷 @rainforestinn @bedandbreakfastpuertorico 📸: @jaaybetancourt.