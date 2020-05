Rupert Grint de “Harry Potter” se convierte en padre: ¿Cuándo?

El actor Rupert Grint y su novia Georgia Groome acaban de convertirse en padres por primera vez, la noticia fue confirmada por su representante de manera exclusiva a la revista estadounidense People. “Ruper Grint y Georgia Groome están encantados de confirmar el nacimiento de su bebé. Les pedimos que respeten su privacidad en este momento tan especial”, afirmó el representante de la estrella de Harry Potter a la publicación.

La feliz noticia del nacimiento del primer hijo de Grint y Groome llega tan sólo un mes después de que People confirmó que la pareja se convertiría en padres. Los jóvenes sostienen un consolidado noviazgo desde el año 2011 y hasta la actualidad, no han formalizado la relación con un compromiso o matrimonio.

Grint, quien protagoniza la serie “Servant” de Apple TV+, fue muy abierto hace unos años atrás sobre la idea de convertirse en padre: “Cumplir 30 años se sintió extraño. Simplemente no parece que esté allí todavía y no sé lo que depara el futuro. Voy a seguir la corriente, seguir interpretando personajes interesantes y ver qué pasa. Me gustaría establecerme y tener hijos pronto”, expresó la estrella a The Guardian en el año 2018.

En ese momento, el actor bromeó sobre la posibilidad de nombrar a un futuro hijo como su personaje de Harry Potter: “Es un nombre bastante bueno, pero probablemente no. Grint es un apellido bastante difícil como para emparejarlo con un nombre de una sola sílaba.”

Recientemente, Rupert Grint expresó su apoyo a una partera de Inglaterra durante una conversación que sostuvo en un encuentro virtual en medio de la pandemia del Coronavirus, una crisis de salud pública que ha afectado a miles de personas a nivel mundial.

El afamado actor apareció junto a la actriz Miriam Margolyes, quien interpretó a la Profesora Pomona Sprout en la franquicia cinematográfica “Harry Potter”, esto durante el especial “One World: Together at Home” para manifestarle su agradecimiento a Sam Halliwell, una partera de 33 años de edad que trabaja como especialista de salud esencial durante la pandemia del COVID-19 en el Hospital de Mujeres en Birmingham, Inglaterra.

“Escuchar tu historia es una locura. Los sacrificios que haces son realmente inspiradores. Es un comportamiento muy de Gryffindor. Muchas gracias”, afirmó Grint en ese momento a Halliwell por su admirable labor en medio de la crisis del Coronavirus (vía Metro).

