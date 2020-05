Adamari López rompe en llanto en Un Nuevo Día: ¿Por qué?

Durante la transmisión de este jueves 7 de mayo de “Un Nuevo Día”, la presentadora Adamari López se quebró en llanto al recordar a su madre Vidalina Torres Montalvo de López, quien falleció en el mes de diciembre de 2012 tras una dura batalla en contra del cáncer. López confesó que tiene “hermosos recuerdos” de su madre de cuando viajaban juntas y “creaban memorias” que hacían que relación madre e hija fuese mucho más cercana y estrecha.

“Yo sé que todo lo que yo quería dentro de las posibilidades que ella tuviera y que fuera algo bueno, mami siempre buscaba darmelo. Pero también siempre había una enseñanza dentro de todo lo que vivíamos, creo que no fue una niña consentida; pero fui una niña muy amada. Así me sentía por mis padres y mi mamá siempre eso lo destacó. Ese amor que tenía por sus hijos y se lo agradezco infinitamente”, afirmó la estrella puertorriqueña antes de quebrarse en llanto durante una lectura de una carta abierta que le dedicó a su fallecida madre por el Día de las Madres, festividad próxima a celebrarse en Estados Unidos.

López continuó mencionando: “Aquí tengo una foto que nunca pasó. Esta es mi mamá Vidalina, esta es mi hija Alaïa y esta soy yo… Esta es una foto que es un montaje, pero que yo hubiese atesorado infinitamente que pasara. Así que en este Día de las Madres, te digo que te amo con todo mi corazón y que hubiese querido que estuvieras conmigo un ratito más para llenarme de alegría. Aquí está tu nietecita Alaïa que te quiere mucho.”

Durante la emotiva lectura de la carta que le dedicó Adamari López a su madre, la pequeña y adorable Alaïa se coló en el video para “Un Nuevo Día”, un momento muy especial en el que madre e hija decidieron recordar lo especial que es cada recuerdo que tienen de Vidalina Torres Montalvo de López, la progenitora de la exitosa presentadora puertorriqueña:

Asimismo, Adamari López se quebró en llanto al mencionarle a sus compañeros de “Un Nuevo Dia”, que observó cada una de las cartas que le escribieron a sus madres por el “Día de las Madres”, y que son bendecidos al tenerlas vivas, así sea en la distancia porque viven en otros países.

“Yo no la tengo fisicamente, mi mamá fue maravillosa. Era muy risueña, le encantaba el baile, le encantaba la fiesta y creo que también tenía como esa vena artística. Me dejó muchas memorias maravillosas que pudimos compartir y unos lazos que jamás se romperán aunque ya físicamente no esté… Y ver como mi hija la reconoce aunque no la haya conocido, la mencione y la tenga presente y la quiera; me parece tan bonito. Me parece que ella de alguna manera también está presente para la niña, ella la menciona mucho y precisamente esa foto, ella la agarraba y me decía: ‘Es mía’. ¿Cómo una niña que no conoció a su abuelita puede tener ese lazo? Quizás el amor que ella sabe que yo expreso por mi mamá, pero feliz de crecer en ese hogar en donde recibí tanto amor y tantas enseñanzas.”