¿Qué ver en TV? – Sábado 16 de mayo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del show “Pequeños Gigantes”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “La Voz Kids” y las películas “XXX”, “Wanted”, “John Q” y “The Last Airbender”

1. Pequeños Gigantes

Univision retransmitirá la nueva temporada de la competencia infantil “Pequeños Gigantes”. En este episodio, grandes estrellas de la música acompañan a los pequeños en el reto de canto.

“Pequeños Gigantes”, conducido por Galilea Montijo, es transmitido por Univision a las 7:00 PM, Hora del Este.

2. La Voz Kids

“La Voz Kids”, la competencia infantil conducida por Jorge Bernal y Daisy Fuentes, regresa para cautivar a la audiencia de habla hispana una vez más.

Los televidentes podrán revivir los momentos más emocionante cuando las estrellas musicales y Coaches Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia estén en búsqueda de los mejores vocalistas de la nación entre las edades de siete a 14. El reality musical contará con las electrificantes Audiciones a Ciegas, las emocionantes Batallas y las fascinantes Finales, donde sólo un niño será coronado como el ganador de “La Voz Kids” en la gran final.

“La Voz Kids” es transmitido por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

3. XXX

La película protagonizada por Vin Diesel, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Xander Cage es xXx. Se gana la vida comerciando con vídeos de sus escalofriantes y disparatadas hazañas, como tirarse en paracaídas desde un coche robado mientras cae por un precipicio de 250 metros. Tras su enésimo enredo con la ley, su mundo está a punto de dar el mayor giro de su vida. Augustus Gibbons, un agente veterano de la ANS (Agencia General de Seguridad), se enfrenta a una desesperada situación en Praga, donde sus operativos secretos han sido aniquilados por una banda de matones que se denominan a sí mismos Anarquía 99, encabezados por el brutal comandante de la extinta URSS, Yorgi, y su bella amiga Yelena. Gibbons necesita una nueva raza de agente que se traslade a la capital checa, pase desapercibido y juegue con las mismas reglas que Anarquía 99 para detenerles. Y Xander es un perfecto candidato, si bien peculiar y completamente involuntario. Gibbons echará mano de todos los medios posibles para demostrar que Xander es el hombre perfecto para esa misión. Gibbons tiene la teoría de que cualquier hombre puede cambiar, por muy perdido que esté, si tiene el talento de X, y, por eso, Xander se ve forzado a adquirir una nueva ocupación y una revisada identidad adecuada a ella: agente Xander Cage, nombre código: xXx.”

4. Wanted

La película protagonizada por James McAvoy, será transmitida por Telemundo a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un joven (James McAvoy) que daba por muerto a su padre, descubre que era un asesino a sueldo y que acaba de ser asesinado. A continuación, es reclutado por la sexy Fox (Angelina Jolie) para la misma organización en la que trabajaba su padre. Sloam (Morgan Freeman) se encarga de entrenarlo para que siga los pasos de su progenitor.”

5. John Q

La película protagonizada por Denzel Washington, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “John Q. Archibald (Denzel Washington) es un hombre corriente que trabaja en una fábrica y se ocupa de su familia. Su mujer Denise (Kimberly Elise) y su hijo Michael (Daniel E. Smith) son todo su mundo. Pero, cuando su hijo cae gravemente enfermo y es preciso someterlo urgentemente a un trasplante de corazón, resulta que su seguro médico no cubre la operación.”

6. The Last Airbender

La película protagonizada por Noah Ringer, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Fantasía épica que adapta la serie “Avatar: The Last Airbender”. La nación del Fuego declara la guerra a las naciones del Aire, el Agua y la Tierra. Tras un siglo de lucha, no hay esperanza alguna de acabar con tanta destrucción. Aang (Noah Ringer), el más reciente sucesor del ciclo del avatar, el único con poder para controlar los cuatro elementos, tendrá que viajar hasta el Polo Norte para dominarlos y poner fin a la guerra. En esta aventura se unen a él Katara, una Maestra Agua, y su hermano Sokka. Durante su viaje serán perseguidos por el príncipe Zuko (Dev Patel), el cual intenta capturar al avatar para recuperar su honor…”

