Larry Hernández narra encuentro con capo mexicano: ¿Dónde y cuándo?

En una reciente transmisión en Instagram, Larry Hernández conversó sobre un encuentro que sostuvo con un narcotraficante mexicano, cuyo nombre no reveló. El cantante se une a la larga lista de celebridades con raíces mexicanas que han confesado públicamente que han tenido algún tipo de contacto con narcotraficantes mexicanos.

“Tuve el honor que un capo grandisisimo me abriera una Pacífico y me la dio, y me dijo: ‘¿Cómo está mijo? Bienvenido a la familia’. ¿Por qué me dijeron eso? Porque yo tenía un tío que ya mataron, ya se mató. Yo tenía un tío por parte de papá que era malandrisisimo y este señor no me creía que yo era sobrino de él”, expresó Hernández para narrar el encuentro.

El cantante mencionó que entre sus próximos proyectos está escribir un libro en donde revelará el nombre de este narcotraficante mexicano que lo recibió como un miembro de su familia. Asimismo, Hernández habló sobre el momento en el que le pidieron un corrido para uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo entero:

“Una vez recibo una llamada como a las tres de la mañana. ‘Aquí le voy a pasar el hombre que quiere saludarle y quiere darle un encargo’, me dijeron. Allí les entendí más o menos porque el vato tenía varios corridos con “Voz de Mando” y ese rollo”, expresó.

El cantante con raíces mexicanas confesó que en ese momento tuvo que componer un corrido en tan sólo media hora para complacer los deseos del narcotraficante Ismael “El Mayo Zambada”, quien escuchó el proyecto musical y le terminó gustando lo que compuso Hernández en horas de la madrugada del día en que recibió la sorpresiva llamada.

Larry Hernández: ¿Cómo vive su cuarentena?

Larry Hernández ha cumplido minuciosamente con la cuarentena por el COVID-19 en su residencia en California junto a su esposa Kenia Hernández Ontiveros y sus hijas. La pareja está próxima a convertirse en padres de la pequeña Dalett que nacerá en medio de la pandemia del Coronavirus.

A través de sus redes sociales, Hernández y Ontiveros han mantenido a sus miles de fanáticos al tanto de cada uno de los detalles del embarazo, así como de sus preparativos para el nacimiento que se producirá en cuestión de días en California, uno de los estados más afectados en los Estados Unidos por el Coronavirus.

