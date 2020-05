Olga Tañón habla por primera vez sobre el secuestro de su madre

En entrevista con Lourdes Stephen para “Sal y Pimienta” de Univision, Olga Tañón habló de uno de los episodios más triste en su vida, el secuestro que sufrió su recordada madre en el año 2016 en Puerto Rico. La exitosa cantante afirmó que su madre nunca se recuperó del estrés tan grande que sufrió después de este incidente, algo que le ocasionó su muerte pocos meses después de que todo sucediera.

“Por tener dinero, porque es dinero en efectivo que se están llevando, se llevaron veinte y pico mil dólares… Cuando a mami se la llevan y le vacían la cuenta, mami no dijo nada en tres días. Hasta el último día de su suspiro quería seguir viviendo”, afirmó Tañón al momento de empezar a narrar la historia del secuestro de su madre.

La estrella puertorriqueña continuó asegurando que su madre pensaba que a ella la habían secuestrado: “Ella pensaba que a mí me habían secuestrado, ellos no sabían quién era su hija, eso fue como extraño. Pero ella me dice que ella hizo caso en todo porque ella dice: ‘¿Y si tienen a Teresita?’.”

Olga Tañon confesó que este secuestro le “apagó” la vida a su progenitora: “Su doctor le dijo que sus riñones parecían que le habían dado con un martillo por la impresión tan grande que ella vivió, que tenían que regresarla porque ella no iba a tener mucho de vida. Ya yo sabía que cuando yo llegara a Puerto Rico lo que iba a hacer era enterrar a mi mamá.”

¿Qué fue lo último que hizo Olga Tañón con su madre en vida?

La intérprete de “Es Mentiroso” recordó lo último que hizo con su madre antes de su penosa muerte en el mes de marzo de 2017:

“Yo lo único que te digo que de las cosas más bellas que me pasó fue aquí cuando la tuve que lo último que hice con mami fue hacerle un pedicure y empecé a besarle los pies. Le dije a mami: ‘Estoy tan feliz de que estés aquí porque a lo mejor papi se fue hace dos años y pico, pero estoy tan feliz’. Y mami decía: Muchacha, no beses eso pies. Y yo le decía: ‘Ya yo te los limpié, esos son míos’. Fue tan lindo, inclusive mi mamá se quedó con eso. A mi mamá la mató el estrés. Me dolió mucho porque a mami la mató el estrés.”

Asimismo, Tañón afirmó que no quiso ver a sus madre en los servicios velatorios que se llevaron a cabo en Puerto Rico: “Cuando a mami la expusieron, fue expuesta en la funeraria. Yo no quise entrar porque yo no sé cómo mami murió y la cara cómo la tenía, ¿si la tenía tensa? Porque es que ella no se quería morir.”

¿Cuándo y de qué murió la madre de Olga Tañón?

En el mes de marzo de 2017, Olga Tañón sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar la repentina muerte de su madre, doña Carmen Gloria Ortiz Tañón. En ese momento, la progenitora de la cantante se encontraba hospitalizada en un centro de salud en Puerto Rico, pero desafortunadamente su estado de salud empeoró.

En la entrevista con “Sal y Pimienta”, Tañón aseguró que su madre nunca pudo recuperarse del impacto tan grande que vivió al ser secuestrada, a tal punto que le produjo un estado de nerviosismo y estrés hasta sus últimos días de vida.

