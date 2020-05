Muere el actor Jerry Stiller: ¿Cómo murió el afamado actor?

El actor y comediante Jerry Stiller, padre del actor Ben Stiller, falleció en horas de la mañana de este lunes 11 de mayo, su muerte se debió a causas naturales. Stiller tenía 92 años de edad al momento de su muerte.

Ben Stiller confirmó la noticia a través de su cuenta oficial en Twitter: “Me entristece anunciar que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales. Fue un gran padre y abuelo, y el esposo más dedicado a Anne durante unos 62 años. Se le extrañará mucho. Te quiero papá.”

Stiller es conocido por su papel en “Seinfeld” como Frank Costanza, por interpretar al padre de Leah Remini en “The King of Queens” y como el manager en “Zoolander”, la comedia que fue dirigida por su hijo Ben Stiller.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020