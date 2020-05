Mauricio Ochmann “feliz y pleno” tras separación de Aislinn Derbez

En entrevista con el programa “Ventaneando”, Mauricio Ochmann declaró vivir “feliz y pleno” en estos momentos de su vida, tan sólo meses después de su separación con la actriz mexicana Aislinn Derbez, madre de su hija Kailani.

“Yo creo que aparte la felicidad no quiere decir que estés en un constante contento todo el tiempo. La felicidad también viene con procesos y momentos difíciles que uno tiene que surfear que no tienen que ver con estar contento sino con estar pleno y en paz contigo y con tu vida, y con las decisiones que vas tomando”, afirmó Ochmann en el primer fragmento de la entrevista.

El actor continuó mencionando: “Claro, hay decisiones difíciles… Hay decisiones más sencillas, hay de todo en la vida, ¿no? Pero si lo vemos desde ahí, sí me considero una persona feliz. Yo también desde hace muchos años ya vivo mi día, vivo mi presente, vivo mi proceso… Me gustan los procesos, no fijarme en el resultado sino a donde quiero llegar, sino más bien disfrutarme el viaje porque hoy estoy y mañana no sé si voy a estar.”

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez: ¿Cuándo se separaron?

En el mes de marzo, Ochmann y Derbez anunciaron su separación a través de un comunicado de prensa en la plataforma de Instagram:

“Decidimos, desde hace un tiempo, fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar.”

En el mes de mayo de 2016, la pareja contrajo matrimonio después de dos años de noviazgo en una ceremonia muy íntima que se llevó a cabo en México. En ese momento, los familiares y amigos más cercanos de los actores asistieron a la boda que se llevó a cabo en el Hostal de la Luz en Tepoztlán, Morelos en México.

En el mes de septiembre de 2017, las estrellas anunciaron mediante sus cuentas en Instagram que se convertirían en padres. El 25 de febrero de 2018, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se convirtieron en padres de la pequeña Kailani Derbez Ochmann que nació en excelentes condiciones de salud en un hospital en Los Ángeles, California.

La pequeña Kailani es la primera hija en común de la pareja, mientras que Ochmann también es padre de Lorenza Ochmann, fruto de su primer matrimonio con la arquitecta María de José del Valle Prieto.

