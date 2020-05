Héctor Sandarti rompe el silencio sobre su salida de “Un Nuevo Día”

Héctor Sandarti rompió el silencio sobre su salida de “Un Nuevo Día” en una transmisión en vivo en su cuenta oficial en Instagram en horas de la noche del lunes 25 de mayo. Durante el encuentro con sus fanáticos, Sandarti sostuvo que su salida del show de Telemundo fue inesperado para él y su familia, puesto que se enteró un día antes de su despedida.

“Yo me enteré un día antes, así tal cual. El día jueves me informaron de manera muy cordial, muy amable, muy linda… Me informaron el jueves, por eso el jueves yo hice el programa muy normal y todos estábamos muy tranquilos. Nos informaron a todos que era mi último día y pues bueno, me dieron afortunadamente la opción de poder llegar al siguiente día, el viernes a despedirme de ustedes como era debido”, afirmó.

El presentador guatemalteco continuó mencionando lo que significó para él emocionalmente su despedida de “Un Nuevo Día” de Telemundo: “Fue un día extremadamente complicado para todos, quiero agradecerle a Telemundo y quiero agradecerle a la producción de Un Nuevo Día haberme dado la oportunidad de tener un final así, bonito, lindo y digno. Me sentí muy agusto con eso, sobre todo porque yo siento que si empezamos un ciclo de una forma tan bonita, había que cerrarlo igual.”

A post shared by ℂℍ𝕀ℂ𝔸ℙ𝕀ℂ𝕆𝕊𝔸 (@chicapicosa2) on May 25, 2020 at 9:49pm PDT

Sandarti decidió aclarar todo lo que se dice del motivo de su abrupta salida del show televisivo de Telemundo:

“Número uno: No me voy por decisión propia, importante. Número dos: No me voy porque alguien dijo por allí que no me llevaba bien con mis compañeras y que les caía mal, y que no les gustaban mis chistes. Nada puede estar más lejano de la realidad que esa información(…) No me voy por temas de dinero, alguien lo dijo por allí. No me voy por otro proyecto, para nada. Esas son las razones por las que NO salí de Un Nuevo Día.”