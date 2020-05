¿Christian Chávez, ex RBD, intenta suicidarse?

Maico Kemper, ex novio de Christian Chávez, brindó una entrevista exclusiva a la revista mexicana TVNotas para hablar sobre el incidente en el que presuntamente sufrió violencia doméstica por parte del ex RBD en el mes de abril en su residencia en Ciudad de México. En la publicación Kemper aseguró que Chávez lo amenazó varias veces con suicidarse si intentaba terminar con la relación amorosa que sostenían.

“Él me amenazaba con suicidarse, dos veces se sentó en el techo y quiso saltar, enfrente de mí. La segunda vez que pasó, le llamé a mi amiga por Facetime, ella lo vió todo”, afirmó Kemper para referirse a los intentos de suicidio de Christian Chávez.

El estilista holandés continuó mencionando que se motivó a hablar sobre el incidente con Chávez, puesto que no quiere que nadie pase por algo similar: “Lo que me pasó a mí es inaceptable, no está bien atacar a alguien, manipularlo y controlar cada aspecto de su vida. No quiero que esto le pase a nadie más en el futuro, esa es la única razón por la cual conté mi historia.”

En entrevista con TVNotas el pasado 19 de mayo, Maico Kemper dio a conocer que Christián Chávez le rompió una botella de tequila en la cabeza después de que le manifestó todo lo que iba mal desde hace un tiempo en la relación amorosa que sostuvieron por más de un año: “Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, qe ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila.”

En la entrevista con la publicación mexicana, Kemper admitió que Christian Chávez lo ha amenazado con filtrar unos videos comprometedores de él para que no hable con la prensa mexicana sobre lo sucedido en el mes de abril en su residencia en Ciudad de México. Sin embargo, el joven holandés enfatizó que decidió hablar después de perderle el miedo al afamado actor mexicano.

El estilista holandés que ha trabajado en importantes proyectos en la industria de la moda manifestó a TVNotas que dejó todo en su natal Holanda en el mes de febrero de 2019 para iniciar una nueva vida en compañía de Christian Chávez en la capital azteca, pero las cosas terminaron de la peor manera posible.

