Maribel Guardia festejó su cumpleaños confinada: ¿Cuántos años tiene la ex de Joan Sebastian?

Este viernes Maribel Guardia se fue de manteles largos, y a pesar de que sigue cumpliendo al pie de la letra la estricta cuarentena en la que se ha confinado junto a su familia para evitar el contagio del coronavirus, eso no fue motivo para que la actriz y cantante dejara de celebrar la vida.

La ex Miss Costa Rica reveló en sus redes sociales, que se la pasó muy bien, con el mejor regalo que podía pedir: la salud, el bienestar y el cariño de los suyos, entre ellos su hijo Julián Figueroa, producto de su relación con el fallecido Joan Sebatian y su esposo.

La costarricense también quiso agradecer el amor manifestado por sus fieles seguidores y compartió un par de fotografías para mostrar que celebró con un arreglo de muchos globos y un precioso vestido de fiesta, para la ocasión.

“Feliz cumpleaños a mi!!! #gracias a Dios por un año más🙏🏼 por mi familia, por ustedes mis amigos, por los sueños cumplidos y las metas alcanzadas”, dijo la cantante. En estos difíciles tiempos que vivimos es cuando más valoro cada respiración y las veces que me he quedado sin aliento de alegría”.

La bella Maribel, quien está festejando sus 61 primaveras, aunque no parezca en lo absoluto, mencionó además que su deseo de cumpleaños fue para que termine pronto la crisis del COVID-19.



“Elevo una plegaria al cielo por la salud de nuestro planeta, para que se acabe esta pandemia que tanto dolor y aprendizaje nos está dejando. Ya vendrán tiempos mejores, llenos de luz y bendiciones. Dios no nos va a abandonar. Mientras tanto, Gracias a la vida !!! 🎈♥️💋🎉 #globos @globosshalala #lookoftheday @mitzyofficial”, dijo la artista.

Y en tono de broma, con su habitual sentido del humor, la ex del Rey del Jaripeo respondió a un par de fans que la interrogaron sobre cuántos años estaba cumpliendo.

“Me preguntan cuantos años cumplí? Nací hoy por la mañana jajaja los amo y bendigo a mi Dios por todas las bendiciones que ha dado a mi vida, y también los sufrimientos, que han sido grandes maestros para madurar y ser mejor. Dios los bendiga a ustedes y todos los que aman 💋❤️ #globos @globosshalala #lookoftheday @mitzyofficial_ 💋#makeuptutorial @mexicanmakeupartist 💋”, agregó la artista.

Recientemente la ex Miss Costa Rica habló sobre el secreto para lucir bien y se declaró una mujer afortunada.

“Dios ha sido muy bueno conmigo, pero sí creo que la actitud en la vida es muy importante. Hombre, si puedes ser bonita, qué padre que seas bonita. Pero hay gente bonita que es muy amargada, que no está agradecida con la vida”, comentó hace un par de años la ex Miss Costa Rica, en diálogo con Univisión sobre el paso de los años. “Yo la verdad le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por lo bueno y por lo malo, porque lo malo me ha ayudado a crecer, a ser una mujer con más conciencia, con más conocimiento, y lo bueno me ha hecho divertirme mucho”.