Manu Manzo: 5 Datos curiosos que tienes que saber

Manu Manzo es una reconocida cantante y compositora venezolana que gracias a su talento ha logrado abrirse camino en la competitiva industria de la música de habla hispana en los Estados Unidos. Su talento es único para interpretar letras emocionales y personales, y además, combinarlas con una fusión de sonidos latinos, modernos y tradicionales que le permiten conectar inmediatamente con la audiencia en plataformas digitales.

Como intérprete femenina en la industria musical, Manu Manzo abraza el momento que tienen las mujeres en la industria y trabaja para empoderar a todas las mujeres para que sigan persiguiendo sus sueños bajo sus propios términos.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Manu Manzo inició su carrera como cantante en su natal Venezuela

Su padre, quien desarrolló una carrera como productor de televisión, y su madre, quien era actriz, percibieron el talento y habilidad de Manzo a muy temprana edad, por lo que decidieron llevarla a lecciones vocales, de actuación y de baile.

Durante su estancia en Venezuela, se unió a la prestigiosa escuela coral “Voces Blancas”, que se caracteriza por ofrecer a los estudiantes una educación vocal y escénica completa, estructurada en la técnica vocal individual y sus diferentes tipos de emisión del sonido. Gracias a la experiencia que adquirió, la joven empezó a cantar con grupos de música locales en su país.

2. Fue nominada a los Latin Grammys

En el año 2016, Manzo produjo su primer EP titulado “Como soy”, proyecto musical que rápidamente definió su estilo único para combinar letras emotivas con múltiples géneros de música, incluyendo latino, jazz, funk, blues y neo-soul.

La producción le otorgaría a la cantante venezolana su primera nominación al Latin Grammy como “Mejor Nuevo Artista”, así como la oportunidad de colaborar con personalidades como los afamados músicos Alex Ubago, Tommy Torres y Luis Enrique.

3. Es embajadora de la Asociación Americana del Corazón

Después de vivir la experiencia de casi verder a una persona allegada a ella por una enfermedad cardiovascular, Manzo se convirtió en la Voz Latina de AHA para ayudar a crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares.

La estrella venezolana inició su compromiso con la asociación al participar en la recaudación de fondos anual, el Miami-Dade Heart Walk, y ha sido parte de la campaña nacional “Go for Red” durante el mes nacional del corazón. Asimismo, comenzó su trabajo con la reconocida y prestigiosa Fundación de Herencia Hispana.

4. Representó a Venezuela en el Festival Viña del Mar 2020

En el mes de febrero de 2020, Manu Manzo representó a Venezuela en el Festival Viña del Mar con una impresionante presentación que dejó “boquiabiertos” a todas las personas que se dieron cita en la Quinta Vergara para presenciar a la joven que promete convertirse en una de una de las más grandes representaciones musicales de habla hispana en la actualidad.

En ese momento, Manzo interpretó “La Mentira” con un destacado grupo de bailarinas que la acompañaron en la puesta en escena del importante festival de música de habla hispana.

5. Recientemente lanzó el video de “Sólo Amigos”

En medio del confinamiento que se vive a nivel mundial por la pandemia del Coronavirus, Manzo decidió florecer su faceta más creativa al producir ella misma su más reciente video musical “Sólo amigos” desde la intimidad de su hogar en la ciudad de Miami en Florida.

En la producción audiovisual, podemos apreciar a una Manu Manzo disfrutando en la intimidad de su hogar mientras cumple rigurosamente con la cuarentena que se vive por el COVID-19.

Entrevista exclusiva con Manu Manzo por el estreno del videoclip de “Solo Amigos”

Cuéntame todo sobre la historia detrás del video de “Sólo amigos”. ¿Cuánto tiempo te llevó grabarlo y qué tan divertido fue todo este proceso?

Respuesta:

“Estuvo súper chévere porque nunca había hecho algo como que en casa. Yo sé que con la cuarentena nos hemos dado cuenta que tenemos la habilidad de hacer muchas cosas que antes no sabíamos que podíamos hacerlas, simplemente porque no había necesidad. Decidí grabar el video en la casa, me tomó un par de días porque he estado usando otras cámaras diferentes y cuando usé la GoPro, todo el material que tenía en la GoPro se me borró. Tuve que volver a grabar para mandárselo al editor, pero terminó funcionando súper bien y fue súper relajado e la casa tomándome una copa de vino y grabando varios días para tener diferentes estados de ánimo y hacerlo como continuidad en todo, más orgánico.”

¿Qué te inspiró a filmar el video de Sólo Amigos?

Respuesta:

“La verdad que esta canción yo la tenía lista hace como tres años, no la había sacado porque no había sido el momento perfecto, le había querido cambiar algunas cosas en la producción, entonces fue todo muy espontáneo. Terminó saliendo súper chevere, yo no pensaba que la edición iba a salir tan cool como salió. Aparte todo lo grabamos en el iPhone, en la GoPro, en una cámara Sony, todo surgió de esa idea de querer crear contenido en estos momentos en que también todos los necesitamos. Tenemos tanto tiempo libre que estamos leyendo más, viendo más películas, escuchando más música, entonces era el momento adecuado para crear un video y ya lanzar la canción por fin.”

