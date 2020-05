Maluma presume su lujosa mansión en Colombia: ¿En dónde y cuándo?

En medio del confinamiento por el COVID-19, Maluma presumió de su lujosa mansión en su natal Medellín en Colombia para un clip exclusivo que la afamada revista estadounidense Architectural Digest dio a conocer a través de su canal oficial en la plataforma de Youtube. En el video, el artista urbano narra lo especial que es para él cada uno de los espacios de su impresionante casa.

“Se siente increíble estar aquí y disfrutar de mi casa”, aseguró Maluma en un fragmento del video que él mismo grabó con su teléfono móvil desde este espacio que llamó “su santuario” durante la rigurosa cuarentena que vive como medida de prevención durante la rápida propagación del Coronavirus a nivel mundial.

El intérprete de “Felices los 4” confesó que siempre soñó con ser dueño de una propiedad con un ambiente exterior e interior, y esta lujosa casa a las afueras de Medellín cumple a la perfección con sus deseos. “Necesitaba este momento en mi vida para disfrutar y ver todas las cosas que he estado construyendo durante mucho tiempo”, afirmó la estrella para referirse a la crisis de salud pública que se vive con el Coronavirus, una pandemia que ha obligado a una decena de artistas a cancelar sus compromisos profesionales hasta nuevo aviso.

Inside Maluma’s Massive Colombian Mansion | Open Door | Architectural DigestToday AD takes you to Medellín, Colombia to tour the sunny South American abode of pop superstar Maluma. Come inside for an intimate look at this verdant hillside home as Maluma reveals where his sensibilities are expressed across the design and highlights the features that evoke the most gratitude. While the past few weeks have presented a change of pace from his typical touring schedule, Maluma’s spirit remains undaunted – as does his passion for a good game of ping pong. Want even more AD? Subscribe to the magazine and get a free tote ►► http://bit.ly/2H7oOSG Still haven’t subscribed to Architectural Digest on YouTube? ►► http://bit.ly/2zl7s34 ABOUT ARCHITECTURAL DIGEST The leading international design authority, Architectural Digest features articles and videos of the best in architecture, style, culture, travel, and shopping. Inside Maluma’s Massive Colombian Mansion | Open Door | Architectural Digest 2020-05-05T16:00:03.000Z

Maluma, mejor conocido como Juan Luis Londoño, confesó que es fiel fanático de los caballos y una muestra de ello es la gran escultura en forma de caballo con su logo, la misma fue creada por el afamado artista estadounidense Brian Donnelly, y está situada en el medio de la sala de su casa.

Por otra parte, el músico admitió que durante la cuarentena cuenta con el apoyo de un chef en su residencia que lo está ayudando a saciar cualquier antojo culinario que pueda tener. Sin embargo, confesó que el café en las mañanas se lo prepara él mismo y aseguró que su preferido es el café colombiano.

Uno de los salones preferidos de Maluma en su casa en Medellín es su gimnasio, esto debido a que tiene todo lo necesario para mantenerse completamente en forma durante el tiempo que permanezca en su residencia. Asimismo, mostró con mucho orgullo las diversas camisetas de astros del fútbol que tiene enmarcada en esta área de recreación.

Antes de terminar el recorrido por su casa en Colombia, Maluma instó a sus seguidores a quedarse en casa durante la cuarentena por el COVID-19: “Espero que se queden en casa, es genial quedarse en casa”.

