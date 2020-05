¿Julián Gil da positivo a una prueba de Coronavirus?

Julián Gil preocupó a todos sus seguidores al anunciar que se sentía un poco mal de salud en medio de la cuarentena que cumple en su residencia en la ciudad de Miami. “Me preocupé porque empecé a sentir síntomas raros”, afirmó el actor mientras se dirigía a someterse a una prueba de Coronavirus, un virus que ha acechado a miles de personas en Florida, estado en donde reside la estrella.

“Me sentía como agripado, cansado, tenía como síntomas de gripe, no tuve gripe. Anoche no dormí nada porque no es que sea hipocondriaco, pero sí como que me preocupé porque empecé a sentir como síntomas raros”, expresó Gil a través de sus redes sociales.

Por otra parte, el argentino explicó la razón que lo motivó a someterse a una prueba de Coronavirus: “Justo me habían avisado de que aquí en Miami hay un sitio y son doctores especializados que se dedican a hacer la prueba de COVID-19. Entonces voy camino a hacerme la prueba y bueno… Sobre todo para estar tranquilo y para prevenir.”

¿Cuál fue el resultado de la prueba de COVID-19 a la que se sometió Julián Gil?

En horas de la noche del martes 12 de mayo, Julián Gil dio a conocer los resultados de la prueba de COVID-19 a la que se sometió recientemente después de presentar “síntomas raros” de salud en medio de la cuarentena: ”

“Me están preguntando acerca del resultado del COVID-19, de mi exámen que me hice hoy para ver si di positivo o negativo, ahí lo tienen… Soy negativo, eso es. Ha valido la pena tanto sacrificio, quedarse de alguna manera en casa cuidándome. Yo creo que lo más importante en mi caso que salí negativo es no confiarme, no me puedo confiar. Al contrario, lo que tengo que hacer ahora es cuidarme más que nunca.”

Gil instó a sus seguidores a cuidarse ya que próximamente abrirán las tiendas, restaurantes, parques y playas en varias ciudades de los Estados Unidos, lo que podría significar un “tsunami” con el Coronavirus: “La gente se puede confiar un poquito y allí es cuando puede venir el tsunami del virus, así que hay que tener muchísimo cuidado. Esto no quiere decir que yo ahora voy a estar recibiendo gente aquí, hasta que todo esto esté bien; yo voy a seguir cuidándome.”

