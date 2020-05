Abogado de Pablo Lyle habla sobre el caso del actor: ¿Qué dijo?

En entrevista exclusiva con el programa “Ventaneando”, el abogado del actor Pablo Lyle habló sobre cómo está viviendo la cuarentena por el COVID-19 su representado en medio del arresto domiciliario que cumple en su residencia en la ciudad de Miami tras haber golpeado a un hombre en un incidente automovilístico hace más de un año en dicha ciudad.

“Mucha gente cree que es muy fácil para Pablo llevar casi un año en arresto domiciliario en Miami, bueno déjenme decirles que Miami es un lugar encantador cuando vives aquí, pero recuerden que para él es un país ajeno, los Estados Unidos, y ahora con el brote del Coronavirus y la cuarentena obligatoria, la gente se podrá dar cuenta de lo difícil que es no poder salir de casa”, afirmó Bruce Lehr, abogado de Pablo Lyle en el primer fragmento de la entrevista.

Lehr continuó mencionando que Lyle está sólo y triste en medio de la cuarentena, y si su familia lo ha visitado desde que inició la pandemia del Coronavirus: “No en las últimas semanas debido a las prohibiciones y está en sufrimiento, está sufriendo y sólo con el asunto del virus. La gente ha descubierto y se ha dado cuenta de lo duro que es no poder salir.”

¿Qué opina el abogado sobre el altercado de su representado con un hombre de origen cubano en Miami?

El abogado Bruce Lehr también fijó posición respecto al altercado de Pablo Lyle con un hombre de origen cubano que perdió la vida tras el golpe que le propinó el actor en una vía pública de Miami después de un incidente de tránsito:

“Este es un caso clásico de defensa propia, él estaba tranquilamente en un auto, fue atacado, él salió y usó la menor fuerza posible para golpear al hombre una sola vez, lo que pasó después de eso fue muy desafortunado, pero el hombre atacó su auto, atacó el auto en el que iba su mujer, atacó el auto en el que iban 3 niños pequeños de 4, 6 y 8 años… ¿Entonces debió aceptar que sus vidas corrieran peligro? No lo creo.”

El abogado de Pablo Lyle hace un reclamo a la Corte de Apelaciones de Miami por el caso del actor mexicano: ¿Qué dijo?

Lehr, abogado de Lyle, hizo un breve reclamo a la Corte de Apelaciones de Miami por la falta de apoyo en la petición de que el actor actuó en defensa propia en la pelea con Juan Ricardo Hernández, el hombre de nacionalidad cubana que lo enfrentó en un semáforo de Miami por un altercado de tránsito:

“Con todo el respeto para la Corte de Apelaciones, sentimos que no nos están apoyando y nos gustaría tener más opiniones, así lo pondré. El término legal “On Bunk” quiere decir que en lugar de presentarnos ante los 3 jueces de la Corte de Apelaciones para que decidan si procede la ley de “Stand your Ground”, nos presentamos frente a la Corte de Apelaciones completa, pero aún estamos estudiando si recurriremos a ese recurso.”

El abogado del actor también reveló cuándo será la próxima audiencia: “La siguiente audiencia sería en junio, pero la Corte Suprema nos dijo ayer que la Corte Criminal se mantendrá cerrada, de no ser por emergencias, hasta julio.”

