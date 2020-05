¿Era Juan Gabriel el del video viral?: albacea del cantante revela la verdad

Luego del revuelo que se armó tras la circulación de un video en Youtube en el que un hombre que presuntamente decía ser Juan Gabriel asegurara que debió fingir su muerte por motivos que lueglo explicaría, comenzaron a venir las repercusiones.

Cuando muchos ingenuos llegaron a pensar que en realidad se trataba del Divo de Juárez, confirmando las teorías que han circulado desde hace muchos meses que indican que estaría vivo, una de las personas cercanas a la familia del artista, salió a revelar la verdad sobre el video.

¿Era o no era Juan Gabriel? Fue la pregunta que muchos amanecieron haciéndose tras ver el clip, que se hizo viral, y la respuesta es que no. No se trata del intérprete de “Querida” en lo más mínimo.

Juan Gabriel está vivo y envia mensaje en 2020 😲 | Video real🔴 LA NOTICIA NO ACABA ALLÍ ➡ ENTRA AQUÍ PARA MÁS: https://www.palmiraenvivo.com/juan-gabriel-aparecio-esta-vivo-tenemos-el-video/ 😲 ¡OBVIAMENTE ES MENTIRA! Aquí la prueba ⚡: https://twitter.com/donjuanhg/status/1259368900757794816 Queda en cada uno de los que vean el video si deciden creer o no. Este video se hizo viral la madrugada del 10 de Mayo de 2020. Facebook: https://www.facebook.com/donjuanhg Twitter: https://twitter.com/donjuanhg Instagram: http://instagram.com/soyjuanhernandez Suscribete, dale like. 2020-05-10T06:32:46Z

La revelación fue hecha por Guillermo Pous, abogado y albacea del cantante, quien en diálogo con el programa de televisión Ventaneando, no solo aseguró que el hombre del video es un impostor, sino que anunció si se tomarán acciones legales en su contra o no.

“Eso es a través de un software que se llama ‘Face’, se ha utilizado en varias ocasiones por muchos famosos. Aquí, además, es mal utilizado”, dijo el jurista. “Era evidente que no es don Alberto [Aguilera Valadez, nombre real del Juan Gabriel]. ¿A qué puede obedecer esto? En principio nada. No hay una suplantación de identidad. Lo tomamos como una sátira. No existe un lucro directo que se haya absorbido como consecuencia de él”.

El abogado agregó que en lenguage legal no se puede entablar una demanda, porque se desconoce quién lo realizó (el video), al igual que el origen y el propósito.

“Sí se ha compartido por redes sociales, pero no tienes el origen, cuál es la persona ni cuál era la intención”, dijo el albacea del fallecido cantante, destacando que no comparte que se use el nombre de Juan gabriel para atacar el mandato del gobierno mexicano. “Lo preocupante aquí, me parece, más allá de usar la imagen sin autorización, que eso sí lo es de don Alberto, es el mensaje que mandan queriendo desprestigiar a una institución, por las razones que sean, utilizando la imagen de Alberto Aguilera”.

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto del 2016, pero el video, que circuló en diferentes redes y en programas de entretenimiento causó impresión.

“Tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque, como ustedes saben, tuve que fingir mi muerte. Por toda esa cuestión que llegó a México, horrible, de la 4T, pero no me quedó de otra”, se observaba al hombre diciendo, quien guarda cierto parecido con el Divo de Juárez.

“Ahora que sé que todos están ahí encerrados en México y que están sufriendo por el coronavirus; ahorita que ya es mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y enviarles un mensaje de aliento con todo mi cariño y todo mi amor (…) saben que mi público es de lo que yo puedo vivir. Ya no aguanté más”, agregó el falso Juan Gabriel.