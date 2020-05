Top 5: Noticias Interesantes Mayo 12 del 2020

Las noticias interesantes del día comienzan con las dudas sobre si Juan Gabriel realmente está muerto, o vivo, como se ha venido asegurando por meses, tras la circulación de un video donde el presunto cantante manda un mensaje sobre el coroanvirus.

De igual manera, la fotografía de Jennifer López que tiene encantados a sus fans, la fiesta sorpresa de cumpleaños que Prince Royce recibió por parte de su esposa y los secretos de Geraldine Bazan sobre cómo cuida su pelo y su rostro, son noticia.

Quédate con nosotros y entérate de estas y otras noticias del mundo del entretenimiento, en mayor despliegue:

1. Video de hombre que dice ser Juan Gabriel causa conmoción

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto del 2016, y desde entonces han sido muchos los rumores que señalan que el cantante estaría vivo, por lo que hoy todo el mundo no para de hablar de un video que dejó a muchos con la piel erizada.

En diferentes redes y en programas de entretenimiento está circulando un video, en el que presuntamente Juan Gabriel confiesa que fingió su muerte, y además de decir que pronto revelará toda la verdad, envía un mensaje sobre la pandemia del coronavirus.

“Tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque, como ustedes saben, tuve que fingir mi muerte. Por toda esa cuestión que llegó a México, horrible, de la 4T, pero no me quedó de otra”, se observa al hombre, quien guarda cierto parecido con el Divo de Juárez, decir en el clip.

“Ahora que sé que todos están ahí encerrados en México y que están sufriendo por el coronavirus; ahorita que ya es mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y enviarles un mensaje de aliento con todo mi cariño y todo mi amor (…) saben que mi público es de lo que yo puedo vivir. Ya no aguanté más”, agregó el hombre, a quien muchos dicen que e sun impostor, otros que es un imitador y los más creyentes, que se trata del propio Juan Gabriel.

2. Jennifer López comparte foto de los 50 más bellos de People en español y se vuelve viral



Jennifer López tiene un batallón de más de 120 millones de seguidores y a pesar de estar confinada siguiendo las órdenes de la cuarentena, la cantante no deja de consentir a sus fans y mantiene comunicación constante con ellos, compartiendo mensajes y fotos.

Por ello, y tratando de seguir activa en sus redes, la Diva de El Bronx colgó en su Instagram una maravillosa fotografía en blanco y negro, en la que luce como una mujer poderosa, que hace parte de la edición especial de Los 50 más bellos de People en español.

“¡Gracias @PeopleEnEspanol! ✨🖤🤍 ✨ Los 50 más bellos del 2020 📸: @MillerMobley”, fue el comentario con el que J.Lo acompañó la imagen, que se hizo viral y de la que hoy martes, el mundo no para de hablar.

3. La esposa de Prince Royce lo sorprende en su cumpleaños 31



Prince Royce cumplió 31 años en medio del confinamiento, pero no por ello la fecha pasó inadvertida, pues la esposa del bachatero, la actriz Emeraude Tobia, le dio tremenda sorpresa que emocionó mucho al cantante.

La exconcursante de Nuestra Belleza Latina festejó el cumpleaños del inérprete de Corazón sin cara con un bellísimo pastel que ordenó con motivos alusivos a los gustos y pasiones del neoyorquino, entre ellas un fondo del mar, un buzo, un paracaidista y una motocicleta.

El mismo intérprete colgó en su Instagram la foto de su fiestita y dijo: “¡Un saludo a todos los cumpleaños de cuarentena! Gracias por sus mensajes!”.

4. El bello mensaje de Francisca Lachapel por el cumple de Karla Martínez



Este lunes la presentadora de televisión Karla Martínez celebró su cumpleaños número 44, y dentro de las múltiples felicitaciones que recibió, no podía faltar la de su amiga y compañéra de set, Francisca Lachapel.

La ex Nuestra Belleza Latina compartió un mensajito en su Instagram, donde se botó en palabras bellas para la animadora de Despierta América.

“Hoy esta hermosa mujer está de cumpleaños @karlamartineztv. Te deseo mucha salud para que continúes disfrutando de las bendiciones que Dios te ha dado y las que seguirán llegando a tu vida porque todas te las has ganado. Gracias por ser inspiración para mi, como profesional, como mamá, como ser humano.. Feliz Feliz Cumpleaños. Te quiero mucho!”, fue el comentario de la dominicana, quien agregó una tierna foto junto a la homenajeada.

5. Geraldine Bazan revela dos de sus secretos



La guapura de Geraldine Bazan salta a la vista de todos, y mientras muchos se preguntan cuáles son sus secretos para lucir bella y sana, en la más reciente entrevista con la revista People en español, la mexicana hizo varias revelaciones, que sus fieles fans pueden seguir de cerca.

Sobre lo que usa en el rostro, la ex de Gabriel Soto dijo que su rubor favorito es Colorete líquido Benetint Lip & Cheek Stain, de Benefit Cosmetics. “Es un liquidito que queda muy natural, no parece maquillaje y también se puede usar en los labios”.

Además mencionó cuál es su truquito de cuidado para el pelo. “Mi cabello sufre mucho planchas, secadora, tenaza, tinte, luces, decoloración… definitivamente nuestro cabello sufre mucho. Cuando estoy en casa me lo lavo, me pongo un tratamiento y lo dejo por dos horas y no me peino”, comentó la estrella de telenovelas, revelando que para el cuidado capira usa Suero anti- caída, de Hair Plus.

“Lo descubrí cuando estuve rodando en República Dominicana que se me empezó a caer el pelo. […] Te lo pones dos horas antes de bañarte y lo dejas actuar”,agregó.