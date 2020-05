Gigi Hadid confirma su embarazo de Zayn Malik: ¿Dónde y cuándo?

Después de que TMZ diera a conocer de manera exclusiva que Gigi Hadid y Zayn Malik esperan su primer hijo juntos, fue la propia modelo estadounidense la que confirmó la noticia en horas de la tarde de este jueves 30 de abril en una entrevista exclusiva con Jimmy Fallon para el late show “The Tonight Show”.

“Obviamente, habríamos deseado poder anunciarlo bajo nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por el apoyo y por todos los buenos deseos. Especialmente durante estos tiempos, el lado bueno es que estamos en casa y podemos estar juntos y experimentarlo de verdad día a día”, expresó Hadid en un fragmento de la entrevista, de acuerdo a información reseñada por E! News.

Por su parte, Jimmy Fallon le extendió sus felicitaciones a la pareja con un ocurrente mensaje: “Si necesitan algo, llamen al tío Jimmy. Me aseguraré de que lo cuiden”. Mientras que Gigi comentó: “¡Tendrá el mejor tío Jimmy!”.

Recientemente, Gigi Hadid celebró su cumpleaños número 25 en compañía de su familia y de su novio Zayn Malik en la granja de la matriarca de las hermanas Hadid en Pennsylvania. Durante la entrevista con Jimmy Fallon, la modelo habló sobre sus cambios hormonales en medio de su embarazo y de la cuarentena que rigurosamente cumple por el COVID-19:

“Como un bagel todos los días, así que estaba emocionada de que mi pastel de cumpleaños fuera un bagel, pero luego descubrí que Buddy (Valastro), el ‘Cake Boss’ hizo mi pastel. No sé si eran mis hormonas en ese momento o simplemente, como la cuarentena emocional, pero lloraba cada cinco minutos durante una hora cada vez que pensaba en que Buddy hizo mi pastel.”

Yolanda Hadid confirmó el embarazo de su hija Gigi Hadid

Yolanda Hadid, madre de Gigi Hadid, fue la encargada de dar a conocer la noticia del embarazo antes de que su propia hija lo confirmara en el show de Jimmy Fallon. A través de una entrevista exclusiva con el sitio web holandés RTL Boulevard, Yolanda Hadid se mostró muy emocionada por convertirse en abuela próximamente:

“Estoy sorprendida con que nuestro pequeño secreto se filtrara a la prensa. Por supuesto, estamos muy emocionados. Estoy emocionada por poder convertirme en abuela en septiembre. Especialmente, después de haber perdido a mi madre hace tan poco tiempo. Pero esta es la belleza de la vida; un alma nos deja y una nueva llega. Nos sentimos muy bendecidos”, aseguró.

