Danna García pensó que iba a morir por coronavirus: dejó su última voluntad sobre su bebé

Danna García la ha visto difícil desde que se contagió en marzo pasado del COVID-19, y mientras sigue padeciendo, tras haber dado positivo al coronavirus por tercera vez este marte, la actriz confesó que pensó en que iba a morirse.

La colombiana hizo las revelaciones, como se aprecia en un video compartido por Univisión Famosos, donde dijo que fue tal su temor, que incluso habló con sus seres queridos para informarles de su última voluntad sobre su hijto Dante, en caso de que falleciera ella.

“Cuando a mí me dio la primera vez, yo alcancé a hablar con mi familia y dar instrucciones… es que suena tan feo hablar de esto, pero di instrucciones de lo que quería que se hiciera con mi hijo, sobre quién se encargaría de mi hijo, cómo se encargaría y cuál era mi voluntad”, reveló la estrella de la telenovela Pasión de Gavilanes, con mucha honestidad.

Danna dijo que le cuesta mucho hablar de ese tema incluso ahora, que el COVID-19 no está atacando igual de severo su organismo, y mencionó que en momentos difíciles es mejor no hablar de la muerte.

“No quiero hablar de esto, porque en ese momento en que uno siente que puede ser que uno ya no esté, es un momento muy dificil, y creo que no es lo que nosotros en ese momento tenemos que hablar.. yo sí siento que tenemos que hablar es de vida y no de muerte”, agregó la guapa colombiana.

Por otro lado, y en diálogo con la revista People en español, la actriz reveló que está pensando en cambiar de país de residencia, pues en México no ha tenido suerte con su salud este año.

“Nos hemos replanteado a nivel familiar [haremos] cosas muy drásticas. Vamos a tomar decisiones, [vamos a] mudarnos de país”, confesó la estrella de los melodramas.

“Estamos entre un país y el otro y nuestra familia está regada… Sentimos que esto [de mi enfermedad] nos da la alarma de que la vida es muy corta. Queremos estar en un lugar donde mi hijo tenga raíces”, dijo la colombiana, sin revelar todavía donde vivirá.

Danna concluyó diciendo que desde que se contagió del coronavirus y de un dengue, en enero, ha tenido que cambiar ahora su rutina. Y ahora con el nuevo resultado positivo del COVID-19, deberá posponer el reencuentro con sus seres queridos.

“Trato de descansar, no puedo hacer mucho ejercicio por la capacidad pulmonar, la idea es subir las defensas… es tanto el cansancio (…) Para mí ha sido una carrera que empezó desde enero [cuando tuve dengue]”, dijo. “Yo me sigo cuidando como una persona en riesgo de tener [un] virus, lo hago por la gente. Me cuido más de lo que se cuida mi bebé y mi propio marido, salgo como una momia”.