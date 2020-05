Danna García confiesa con dolor que su hizo la rechaza tras contagio del coronavirus

La vida le ha dado con todo a Danna García en los últimos meses. Al hecho de haberse contagiado del COVID-19, de haber permanececido en una sala de emergencia hospitalizada, de haber vivido durmiendo en el piso en medio de la cuarentena, totalmente sola y de hbaer vuelto a recaer con el mal, se suma el rechazo de su hijito Dante.

La actriz colombiana, quien lleva más de dos meses separada de su pareja y de su pequeño, debido al COVID-19, sostuvo una teleconversación con su amiga Lorena Meritano, donde le hizo la dolorosa confesión.

Danna dijo que cada vez que trata de hablar con su hijo a través del video, la manera que ha usado para estar en contacto con su familia, el niño dice que no quiere hablar con ella, ni siquiera en la pantalla.

Directo (completo) danna garcia y lorena meritano (pasion de gavilanes) 1/5/2020 2020-05-02T00:16:09Z

“Empezó una etapa de ‘mamá no, mamá no'”, comentó la estrella de la telenovela Pasión de Gavilantes, explicando que tal vez la causa de ese comportamiento de su hijo es que está enojado con ella, al no entender su lejanía y sentir que lo abandonó.

“En un principio no me lo podían enseñar porque lloraba cada vez que me veía en el teléfono. Estaba enojado conmigo”, dijo la colombia de 42 años, quien agregó que hubo un detalle de su hijo que le contaban que solía hacer y que le partía el corazón.

“Me ve y donde (él esté), se acuesta y pide una cobija, porque me asocia eso con que si está mamá, mamá viene a dormirme. Entonces se acuesta en donde esté, en la cocina, dondesea, y se tira al piso”, narró la actriz, quien todavía no ha podido reunirse con su hijito de 2 años, ya que está esperando los resultados de la segunda prueba de coronavirus para reconfirmar que realmente se recuperó y ya no es positivo.

Y aunque la estrella de las telenovelas asegura que se muere de ganas de teenr a su bebé junto a ella, admite que por responsabilidad y amor con su familia, prefiere esperar hasta que tenga plena seguridad de que no representa ningún riesgo de contagio.

Pese a la negación que el pequeño Dante ha tenido con su mami, la actriz aseguró que en los últimos días ha ido cambiando un poco esa actitud e incluso cuando la ve, y él está comiendo, le acerca el tenedor a la cámara para que ella pueda comer de su plato.

La experiencia de Danna con el mortal virus, ha sido documentada por ella misma en redes, donde paso a paso ha mostrado la pesadilla que ha vivido con su enfermedad.