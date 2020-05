Murió Ben “Ty” Chijioke: ¿de qué murió el cantante?

La aclamada estrella de hip-hop del Reino Unido Ben “Ty” Chijioke murió a la edad de 47 años después de una batalla contra el coronavirus COVID-19.

El periódico The Guardian informó la triste noticia, diciendo que la muerte del rapero había sido confirmada por sus representantes. Chijioke contrajo el virus en marzo y fue ingresado al hospital. Su estado había mejorado a mediados de abril y lo sacaron de cuidados intensivos, pero finalmente no se recuperó.

Según una página de recaudación de fondos creada para el rapero después de su hospitalización, fue “ingresado en el hospital con complicaciones médicas relacionadas con Covid-19″. Poco después, fue puesto en coma inducido médicamente para sedar temporalmente para ayudar a su cuerpo a recibir el tratamiento adecuado”. Fue retirado de cuidados intensivos a mediados de abril después de que su condición mejoró y la página de recaudación de fondos se cerró el 19 de abril. La publicación final en la página el 19 de abril dice:

Ty – 'Wait a Minute'Taken from Ty's album 'Upwards' – released 29 September 2003 on Big Dada. Buy at the Ninjashop: http://bit.ly/WGid3C http://www.bigdada.com 2013-02-18T11:02:52.000Z

“Hola chicos. Solo para informarle que TY ahora está fuera de la unidad de cuidados intensivos y está en una sala normal. Está mucho mejor. Super emocionado. Cerré la página hace unos días, pero varias personas se pusieron en contacto conmigo porque querían donar, así que la abrí nuevamente por unos días. Lo hemos cerrado oficialmente ahora. Gracias chicos”, dijeron en su momento.

I've just seen the awful news that Ty has passed away. Ben Chijioke was one of the finest MCs this country has ever produced. He was also a wonderful guy with a huge heart and I feel honoured to have known him. #RIPTy pic.twitter.com/e9n5I96iwz

