¿Pacientes recuperados de COVID-19 pueden transmitir el virus con su semen?

Empieza a sentirse que el coronavirus está en todas partes. Puede vivir en superficies, ropa y en gotitas de aire. Las mascotas pueden infectarse. Y cuando ya se había dicho que el COVID-19 puede detectarse en la saliva, la orina y las heces de las personas con COVID positivo, ahora, los científicos han aprendido que también es detectable en el semen.

Según una investigación publicada el jueves en el Journal of the American Medical Association, el coronavirus no solo estaba presente en el semen de los pacientes enfermos sino también en algunos de los pacientes que se consideraban recuperados. Sin embargo, es digno de mención que no todos los pacientes que fueron examinados portaban el virus en su eyaculación. De los 38 hombres examinados, se encontró que seis tenían el virus en su semen.

De esos seis, cuatro estaban en la etapa aguda del virus cuando fueron probados. Dos estaban en recuperación. Los varones evaluados tenían 15 años o más. De los seis con COVID-19 en su semen: dos tenían 20 años; dos tenían 30 años; uno estaba en sus 40 y el otro en sus 50. Sus síntomas habían estado presentes durante un rango de seis a 16 días.

Los autores del nuevo estudio publicado en JAMA dijeron que “la supervivencia del SARS-CoV-2 en el semen de un paciente en recuperación mantiene la probabilidad de infectar a otros”.

Según los investigadores, “si se pudiera demostrar que el SARS-CoV-2 puede transmitirse sexualmente en futuros estudios, la transmisión sexual podría ser una parte crítica de la prevención de la transmisión, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que se detectó el SARS-CoV-2 en el semen de pacientes en recuperación”.

Los investigadores dijeron que si se descubre que el virus puede transmitirse por sexo, entonces las personas podrían tomar medidas para abstenerse o usar condones. Aunque no está claro si se podría saber si el virus se transfirió a través de fluidos sexuales o saliva o gotas respiratorias, ya que todas esas cosas probablemente se intercambiarían en un encuentro sexual.

Dicen que los investigadores saben de 27 virus que están presentes en el semen, y podría haber más, por lo que no es sorprendente que se haya encontrado el virus en algunos de los casos. Lo que puede ser más sorprendente es que pudieron hacer este tipo de investigación cuando algunos de los pacientes estaban muy enfermos.

De hecho, el estudio comenzó con 50 pacientes infectados que dieron su consentimiento informado por escrito para donar una muestra de su esperma. Pero según JAMA, de los “50 pacientes identificados, 12 pacientes no pudieron proporcionar una muestra de semen debido a la disfunción eréctil, estar en estado de coma o morir antes del reclutamiento”.

Según el New England Journal of Medicine, “contrariamente a la creencia prevalente, la detección de genomas virales en el semen tiende a ser más común entre los virus que generalmente no se transmiten sexualmente … Sin embargo, aunque dicha detección no debería ser una sorpresa, la contribución de ello a la transmisión del virus y, en consecuencia, a la epidemiología, la carga de la enfermedad y la salud pública debe definirse”.

En otras palabras, realmente no sabemos con qué frecuencia un virus que no se considera una ETS (enfermedad de transmisión sexual)se transmite realmente a través del sexo.

El NEJM dice que tanto el virus del Ébola como el virus del Zika se han encontrado en pacientes con síntomas y “sobrevivientes de enfermedades”, lo que plantea la cuestión de si un virus puede transmitirse sexualmente incluso después de que se considera que un paciente está recuperado.