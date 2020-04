[VIDEO] Brad Pitt interpreta al Dr Fauci en parodia de Saturday Night Live

El actor Brad Pitt galardonado con el Oscar a principios de este 2020, se lució anoche con una interpretación que pasará a la memoria de millones de americanos como una de las más brillantes de su carrera , y todo esto en medio de la pandemia del Coronavirus.

Qué hizo el actor y a quién imitó para convertirse en noticia de primera plana reportada por los medios más importantes del mundo hoy domingo?

Pitt no hizo nada más ni nada menos que que parodiar al Dr Anthony Fauci, figura clave en todos estos meses de lucha para entender, combatir y mitigar la pandemia.

Desde su casa, anoche, Pitt abrió el programa Saturday Night Live con una estupenda imitación del Director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases NIAID quien supuestamente se dirigía a la nación con su ronquera y pausada voz para tratar temas relativos al virus y los comentarios de su presidente.

Cómo sucedió esto?

En el programa “New Day” de la cadena de noticias CNN a principios de este mes, la presentadora Alisyn Camerota le preguntó al Dr. Anthony Fauci que si alguien lo interpretara en “Saturday Night Live” sobre lo que está su sucediendo actualmente, qué actor le gustaría.

“Aquí hay algunas sugerencias que he escuchado/ Ben Stiller, Brad Pitt. ¿Cuál?”, dijo Camerota. Fauci se rió y respondió: “Oh, Brad Pitt, por supuesto”. Y su deseo de convirtió en realidad. Como afirmó Time Magazine Pitt estuvo brillante.

Pronunció su monólogo con la voz carrasposa de Fauci, gestos entusiastas con sus manos y el compromiso de asegurarse de que cada una de sus palabras fuera bien clara para de manera jocosa pero con absoluta seriedad de fondo pudiera abordar una semana que pasará a la historia por la información errónea que se ha difundido sobre el coronavirus, comenzando por el mismo Presidente Trump.

Aquí el famoso “Sketch” de Pitt como Fauci [VIDEO]

Repasemos los mejores instantes del video: Brad Pitt con voz grave aparece sentado detrás de un escritorio, tratando de conciliar las opiniones del Dr. Fauci y Donald Trump.

“Pero, lo primero es lo primero … “ el Dr Fauci de SNL agradeció los correos electrónicos “bastante gráficos” que había recibido de algunas de sus fanáticas y prosiguió: “Vamos a los negocios…Cuando Trump dijo que una vacuna llegaría “relativamente pronto”, la palabra “relativamente” es, bueno, relativa”.

Allí comparó el término con ofrecer a un amigo una visita relativamente pronto para aparecer luego de un año y medio y ver que el amigo está enfadado.

Luego refiriéndose a las palabras de Trump de que: “Todos pueden hacerse una prueba”, dijo: “En realidad significa que prácticamente nadie puede hacerse la prueba”.

El siguiente clip mostró a Trump diciendo que el virus desaparecería como un milagro, a lo que “Fauci” de SNL dijo:

“¡Un milagro sería genial! ¿Quién no ama los milagros? Pero los milagros no deberían ser el Plan A”, dijo. “Incluso (el capitán. Chesley “Sully” Sullenberger) intentó aterrizar primero en el aeropuerto”.

En el punto más importante del monólogo referente a la polémica de la ingestión de desinfectante las expresiones faciales de Pitt fueron más que elocuentes!

Y por último, luego del clip de Trump en el que dice que no despedirá a Fauci, dijo que, a menos que lo despidan, él estará allí para exponer los hechos claramente a cualquiera que esté escuchando:

“Cuando escuche que cosas como el virus pueden curarse si todos toman el Tide Pod Challenge, estaré allí para decir, ‘por favor no lo hagas'”, agregó.

Después de eso, Pitt se quitó la peluca y los anteojos y tuvo un mensaje serio para aquellos que observaban en casa:

“Y para el verdadero Dr. Fauci, gracias por su calma y su claridad en este momento desconcertante”, dijo Pitt. “Y gracias a los trabajadores médicos, socorristas y sus familias por estar en primera línea”.

Luego, Pitt retomó el ritmo y dio inicio al episodio remoto de “SNL”:

“Y ahora, en vivo, desde todo Estados Unidos, es SATURDAY NIGHT LIVE”, dijo Pitt.

Una dosis sanadora de humor para quien la entienda

El efecto de esta parodia fue inmediato y cayó como bálsamo de risa en una semana especialmente cargada de tristes noticias y cifras exhorbitantes de contagios y muertes en Estados Unidos. Así lo reportaron también medios como The Washington Post, Fox, NBC y TMZ

En pocas palabras Brad Pitt fue brillante … y ¡anoche el buen doctor Fauci consiguió su deseo!.

Y como bien dice la parodia:

“Recuerden, todos mantengamos la mente abierta”… mente abierta para que precisamente el humor nos ayude a seguir adelante afrontando la parodia con una dosis de alegría y esperanza.