“The Clone Wars”: Cómo ver la temporada 7 episodio 2 en línea

Ver The Clone Wars

El segundo episodio de la temporada 7 de The Clone Wars está disponible en Disney Plus .

Puede ver todos los nuevos episodios de Clone Wars directamente en Disney Plus con cualquier navegador de Internet en su computadora, teléfono inteligente, Roku, Fire TV, Xbox One, PS4 u otros dispositivos de transmisión a través de la aplicación.

Y lo mejor de todo, puede transmitir The Clone Wars Temporada 7 Episodio 2 gratis con un prueba gratuita de 7 días de Disney Plus .

The Clone Wars es el esperado regreso de la serie The Clone Wars , que se estrena en exclusiva para Disney +. Disney dice sobre la serie: “De Dave Filoni, director y productor ejecutivo de The Mandalorian , los nuevos episodios de Clone Wars continuarán las historias introducidas en la serie original, explorando el eventos que te llevan a Star Wars: La venganza de los Sith”.

Esto es lo que necesita saber sobre la transmisión de The Clone Wars :

Transmitir ‘The Clone Wars’ en PC / Mac

1. Regístrese en Disney + aquí 2. En el navegador de su elección (le recomendamos Microsoft Edge si está buscando 4K, Google Chrome de lo contrario), navegue a Disneyplus.com 3. Ingrese sus credenciales de inicio de sesión 4. Haga clic en Iniciar sesión 5. Navegue o busque ‘The Clone Wars’ 6. Seleccione ‘The Clone Wars’ 7. Seleccione Episodio 2 8. Selecciona Play



Transmita ‘The Clone Wars’ en dispositivos Roku

1. Solicite Disney Plus 2. Encienda su dispositivo Roku 3. Navega a su pantalla de inicio de Roku 4. Desplácese hacia abajo y seleccione Canales de transmisión en el lado izquierdo de la pantalla 5. Seleccione Buscar canales (Search Channels) en el menú en el lado izquierdo de la pantalla 6. Ingresa ‘Disney Plus’ 7. Selecciona Disney Plus 8. Seleccione Agregar canal (Add Channel) en la parte superior de la pantalla 9. Explorar el canal



Transmite ‘The Clone Wars’ en Fire TV

1. Desde la pantalla principal, seleccione Buscar. (Search) 2. Escribe “Disney Plus” en el cuadro de búsqueda 3. Seleccione Disney Plus 4. Seleccione Descargar/Gratis 5. Después de que se descargue la aplicación Disney Plus, seleccione el botón Abrir (Open) 6. Iniciar sesión 7. Ingrese la información de su cuenta Disney Plus (dirección de correo electrónico y contraseña) 8. Navegue hasta ‘The Clone Wars’ 9. Seleccione Episodio 2 10. Selecciona Play



Transmite ‘The Clone Wars’ en Xbox One

1. Encienda su Xbox One 2. Inicie sesión en su perfil de Xbox Live 3. Desde la pantalla de inicio de Xbox, presiona el botón Y para que aparezca Buscar 4. Escriba ‘Disney Plus’ 5. Presiona el botón A para ir a Disney Plus en Microsoft Store 6. Un video/trailer de buzz comenzará a reproducirse automáticamente. Ignórelo y presione hacia abajo en su joystick izquierdo 7. Seleccione OBTENER (GET) y presione el botón A (Disney Plus comenzará a descargar) 8. Cuando finalice la descarga, recibirá una notificación de Xbox en la parte inferior de la pantalla. Cuando eso suceda, mantenga presionado el botón central de Xbox en su controlador para abrir la aplicación. 9. Inicia sesión en Disney Plus con tus credenciales 10. Navegue hasta ‘The Clone Wars’ 11. Seleccione Episodio 2 12. Selecciona Play



Transmite ‘The Clone Wars’ en PS4

1. Enciende tu PS4 2. Ir a la PlayStation Store 3. Seleccione Buscar (Search) 4. Busque ‘Disney Plus’ 5. Seleccione Disney Plus 6. Haga clic en Descargar debajo de la imagen en el lado izquierdo de su pantalla 7. Navega a TV & amp; Ícono de video y seleccione la aplicación Disney Plus 8. Inicia sesión en Disney Plus con tus credenciales 9. Navegue hasta ‘The Clone Wars’ 10. Seleccione Episodio 2 11. Seleccione Play

Avance de la temporada 7 de ‘The Clone Wars’

La temporada 7 de The Clone Wars tendrá un total de 12 episodios y cada episodio se lanzará semanalmente. Aquí hay un trailer de la temporada 7.

Star Wars: The Clone Wars | Official Trailer | Disney+

Disney describe la temporada final de esta manera: “Ahora es el final de las históricas Guerras Clon, ya que las fuerzas de la oscuridad han acumulado un gran poder en su intento de transformar la República en el Imperio Galáctico. En los últimos días del conflicto, los soldados clon se especializan para las peligrosas misiones por delante, Ahsoka Tano se enfrenta a la vida fuera de la Orden Jedi, y una amenaza familiar vuelve a causar estragos. Los explosivos capítulos finales de las Guerras Clon narran el final de una era importante en la historia de La Guerra de las Galaxias”.

Aquí hay un clip del Episodio 2, “Un eco distante”.

Star Wars: The Clone Wars | "A Distant Echo" Clip | Disney+

A continuación se muestran algunos spoilers de The Clone Wars Temporada 7 Episodio 1.

A los fanáticos les encantó el primer episodio de la temporada 7 de The Clone Wars . Están tristes de que la serie esté llegando a su fin, pero también les encanta la serie hasta ahora.

En una discusión de Reddit , u/Epic_Nguyen dice: “ Dee Bradley Baker básicamente vuelve a expresar un episodio completo entre Clones y Admiral Trench. Hizo un muy buen trabajo al hacer las voces de Bad Batch distintos de los “regs” y entre sí. Animati on es súper bueno y la técnica ha sido realmente refinada parece “.

Otros acordaron que la animación para la temporada 7 es realmente impresionante. Redditor u / cidscv escribió: “Me encantó especialmente ver a Rex reflexionar sobre sus camaradas caídos como Fives (RIP). ¡Emocionado de ver más de (casi) ROTS Anakin en los próximos dos episodios!”

Los primeros cuatro episodios son parte del arco “Bad Batch” de la serie. Las historias fueron planeadas hace años y finalmente están llegando a la televisión. Curiosamente, David Filoni lanzó un carrete de historia para el Episodio 2, A Distant Echo , en 2015, cuando pensó que las esperanzas de que la serie continuara se habían ido. Pero siempre hay “Una nueva esperanza”.

The Clone Wars tiene lugar entre Star Wars: El ataque de los clones y Star Wars: La venganza de los Sith .