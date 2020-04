Noticias de reinas -08 de Abril: Sofía Aragón reta al mundo: usará su corona contra el virus

View this post on Instagram

“Cuando Europa se ve más afectada que África, cuando un beso o un abrazo pasa a ser un arma, cuando el dinero no te salvará, cuando la vida como la entendíamos hasta ahora, se detiene para todos, cuando son más libres los pájaros que los humanos, cuando el tiempo se vuelve un castigo e ir a trabajar un privilegio, tal vez, cuando volvamos a caminar, lo hagamos más despacio, más cercanos, más humildes… más humanos 🙏🏼♥️ . . CORONAS CONTRA EL VIRUS ♥️🦠 Antes que nada, gracias a todos los que forman parte de este movimiento que demuestra que México está aislado pero nunca solo 🙏🏼🇲🇽 Coronas contra el virus es un proyecto que te invita a donar uno o algunos de los siguientes productos a alguna persona cerca de ti que sepas que ha sido afectado fuertemente debido a la contingencia del COVID-19: -Agua purificada. -Arroz, pasta o pan integral; tortillas, avena, amaranto. -Frijol, lentejas, habas, garbanzos. -Huevo; pescado o atún enlatado. -Verduras enlatadas; Frutas no maduras. -Semillas o frutos secos. Aceite vegetal. -Leche entera en polvo. -Jabón en polvo o multiusos, papel higiénico, crema dental, gel sanitizante, cubre bocas, alcohol, cloro. -Croquetas para perros o gatos. -Pañales . . Toma una foto de la donación y agrega los hashtags: #coronascontraelvirus y #mexiconoestassolo y etiquétanos (@ximenanr, @vanessaponcedeleon, @andreatoscanno, @denissefrancop y a mi @sofaragon) y nomina a 3 personas a que sigan los mismos pasos para que alcancemos a apoyar a más familias. Nosotras repostearemos a todos los que se sumen. . . Aquellos que ayuden a 3 o más personas tendrán la posibilidad de participar en un LIVE semanal con nosotras, dentro de nuestras cuentas personales ♥️ . Solo no te pongas en riesgo, busca a alguien de tu entorno cercano y recuerda que, aunque puedas dar poco, eso ayudará y cambiará la vida de esa persona o familia! . México nos necesita ♥️🙏🏼🇲🇽