¿Qué ver en TV? – Domingo 19 de abril

Este domingo tenemos los programas que Univisión y Telemundo tienen en sus listas de programación. Telemundo transmitirá el gran estreno de “American Ninja Warrior”, mientras que Univision emitirá el gran regreso de “Sal y Pimienta”. Telemundo también transmitirá las películas “Maximum Conviction” y “U.S. Marshals”. Mientras que Univision transmitirá un especial de Despierta América sobre el Coronavirus.

Lo que tienes que ver:

Despierta América: Edición Coronavirus

Despierta América de Univision transmitirá un especial en donde abordarán diversos temas sobre el Coronavirus, una epidemia que ha afectado a miles de personas a nivel mundial y en especial en los Estados Unidos, uno de los países con el mayor número de casos de infectados.

“Despierta América: Edición Coronavirus”, será transmitido por Univision a las 9:00 AM, hora del Este.

American Ninja Warrior

Telemundo transmitirá el gran estreno de “American Ninja Warrior”, el fenómeno competitivo en el que diversos atletas se disputan un millón de dólares en una de las competencias más rigurosas en la historia de televisión.

“American Ninja Warrior” se transmite a las 7:00 PM, Hora del Este, por Telemundo.

Sal y Pimienta

“Sal y Pimienta” regresa con los presentadores Lourdes Stephen y Jomari Goyso en un nuevo horario de una hora de duración con los chismes más recientes de los famosos más importantes en la industria del entretenimiento.

“Sal y Pimienta” es transmitido a las 10:00 PM, Hora del Este, por Univision.

Maximum Conviction

La película protagonizada por Steven Seagal, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tom Steel, un ex-agente de operaciones especiales y su compañero Manning deben supervisar la llegada de dos misteriosas presidiarias y desmantelar una antigua prisión. Cuando llevan a cabo la operación y descubren la verdadera identidad de las presas, se dan cuenta de que están en medio de algo muy peligroso.”

Maximum Conviction – Official Trailer (2012) HDSubscribe to Voltage Pictures for all our latest releases: http://bit.ly/1kjjbOy When former black ops operative Cross (Seagal) and his partner Manning (Austin) are assigned to decommission an old prison, they must oversee the arrival of two mysterious female prisoners. Before long, an elite force of mercenaries assault the prison in search of the new arrivals. As the true identities of the women are revealed, Cross realizes he's caught in the middle of something far bigger than he had imagined. Director: Keoni Waxman Writers: Richard Beattie Stars: Steven Seagal, Steve Austin 2014-01-31T13:13:50Z

U.S. Marshals

La película protagonizada por Tommy Lee Jones, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Secuela de “The Fugitive” (1993). Mark Sheridan (Snipes), acusado del asesinato de dos agentes secretos, es arrestado y trasladado en avión a una penitenciaría. Durante el viaje, debido a una revuelta, el avión sufre un accidente que le permite escapar. Comienza entonces una implacable persecución por parte del agente federal Samuel Gerard (Lee Jones), que hace años vivió una experiencia similar persiguiendo al doctor Kimble, el famoso fugitivo.”

U.S. Marshals (1998) – Official Trailer – Tommy Lee Jones, Wesley Snipes Movie HDU.S. Marshals (1998) Official Trailer – Tommy Lee Jones, Wesley Snipes Movie HD Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/1QyRMsE Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt US Marshal Samuel Gerard (Jones) and his team of Marshals are assigned to track down Sheridan (Snipes), who has been accused of a double-murder. Welcome to the Fandango MOVIECLIPS Trailer Vault Channel. Where trailers from the past, from recent to long ago, from a time before YouTube, can be enjoyed by all. We search near and far for original movie trailer from all decades. Feel free to send us your trailer requests and we will do our best to hunt it down. 2016-06-07T15:01:17.000Z

LEE TAMBIÉN: Coronavirus: Gaby Espino preocupada por su hermana

LEE TAMBIÉN: Sebastián Rulli y Angelique Boyer hablan sobre crisis del Coronavirus