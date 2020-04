¿Qué ver en TV? – Sábado 18 de abril

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del concierto “One World: Together at Home”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Zootopia”, “Assassination Games”, “Hard To Kill” y “Tears Of The Sun”.

1. Noticiero Univision: Fin de semana

La información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana”, se transmite por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

2. Concierto “One World: Together at Home”

De acuerdo a su misión de informar, empoderar y entretener a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc., la principal empresa de medios dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, anunció que se está sumando a Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para transmitir el estelar concierto One World: Together At Home en español este sábado, 18 de abril a las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro / 5 p.m. Pacífico.

La trasmisión en vivo y de costa a costa por Univision contará con interpretación simultánea al español e incluirá intervenciones especiales durante el evento por las personalidades de televisión Alejandra Espinoza y Raúl de Molina.

“One World: Together at Home”, se transmite por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

3. Zootopia

La película animada, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Sahara Square y la gélida Tundratown. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas. De hecho puedes ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio.”

Zootopia Official US Trailer #2Happy Zoo Year! The new trailer for Zootopia featuring Shakira’s new single “Try Everything," is here! Watch now and see the film in theatres in 3D March 4! The modern mammal metropolis of Zootopia is a city like no other. Comprised of habitat neighborhoods like ritzy Sahara Square and frigid Tundratown, it’s a melting pot where animals from every environment live together—a place where no matter what you are, from the biggest elephant to the smallest shrew, you can be anything. But when rookie Officer Judy Hopps (voice of Ginnifer Goodwin) arrives, she discovers that being the first bunny on a police force of big, tough animals isn’t so easy. Determined to prove herself, she jumps at the opportunity to crack a case, even if it means partnering with a fast-talking, scam-artist fox, Nick Wilde (voice of Jason Bateman), to solve the mystery. Walt Disney Animation Studios’ “Zootopia,” a comedy-adventure directed by Byron Howard and Rich Moore and co-directed by Jared Bush, opens in theaters on March 4, 2016. Like Zootopia on Facebook – https://www.facebook.com/DisneyZootopia Follow @DisneyZootopia on Twitter – https://twitter.com/disneyzootopia Follow @DisneyAnimation on Instagram – https://twitter.com/disneyanimation Follow Disney Animation on Tumblr – http://disneyanimation.tumblr.com/ 2015-12-31T13:42:48.000Z

4. Assassination Games

La película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Dos asesinos rivales, los mejores del mundo, pero desconocidos el uno al otro, tendrán que unir sus fuerzas para luchar en contra de un cartel de la droga apoyado por la DEA.”

Assassination Games TrailerAssassination Games Bande Annonce Avec Jean Claude Van Damme & Scott Adkins. 2011-07-04T13:03:59.000Z

5. Hard To Kill

La película protagonizada por Steven Seagal, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un policía descubre una trama de corrupción a alto nivel político, por lo que le intentan asesinar, quedando en coma durante varios años. Cuando el detective recupera la consciencia, decide vengarse de aquellos que atentaron contra su vida.”

Hard to Kill – TrailerAction hero and martial arts expert Steven Seagal ("Exit Wounds," "Under Seige") stars in this box office hit. Seagal is L.A. police detective Mason Storm, whose family was murdered because of his investigation into high-level political corruption. Now, recovered from a seven-year coma after being left for dead, he's more than determined to settle the score. Co-starring Kelly Le Brock ("The Woman in Red"), who was then Mrs. Seagal, and directed by Bruce Malmuth ("Nighthawks"). ©1990 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. 2011-12-16T18:37:13.000Z

6. Tears Of The Sun

La película protagonizada por Bruce Willis, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un equipo comandado por el teniente Waters (Bruce Willis), un veterano oficial de la unidad especial SEAL, se adentra en el corazón de África con la misión de rescatar a Lena Kendrick (Monica Bellucci), una doctora americana que trabaja en una zona muy conflictiva. Pero, cuando la encuentran, ella se niega a abandonar a los refugiados y exige a Waters que los escolte a todos a través de la peligrosa jungla nigeriana. El oficial tendrá que enfrentarse a un grave dilema: obedecer las órdenes recibidas o, por el contrario, seguir los dictados de su propia conciencia.”

