Ozuna arremete en contra de Ricky Martin: ¿Por qué?

En entrevista con Molusco TV, Ozuna dio a conocer que Ricky Martin decidió sacarlo sin explicación alguna del remix de “Tiburones”, el más reciente sencillo musical del cantante puertorriqueño. De acuerdo con declaraciones de Ozuna, Martin decidió sustituirlo con Farruko después de que ya él había viajado a la ciudad de Miami para grabar la canción.

“Yo no soy un tipo de disfrazar las cosas, yo soy un tipo bien claro. Yo había hecho la canción de ‘Tiburones’, la original que era conmigo. No sé qué pasó, yo tuve mis problemas… Yo había grabado antes de tener todo el revolú que tuve, todas mis cosas personales, yo había grabado esa canción. No sé si fue que cambió de perspectiva, cambió de impresión conmigo o dijo: ‘Este es el Ozuna que yo no conozco’. ¿Sabes? Me sentí así?”, expresó.

Juan Carlos Ozuna, conocido artísticamente como “Ozuna”, continuó mencionando: “Sentí que cambió la perspectiva de cómo me veían en los ojos de un Ricky, de su manejo, de su estructura… De cómo veía a un Ozuna después de las situaciones que yo tuve. Me puse bien triste cuando vi que no salí en la canción, no fue como molesto ni nada de eso. Yo respeto mucho a Ricky, me hizo ir a Miami, me hizo hacer esto y aquello.”

OZUNA: EXITOS Y GOLPES EN SU CARRERA, ANUEL, BAD BUNNY, RICKY MARTIN Y MAS. UNA CONVERSACION DURA.Tengo que admitir que hay un cambio en el Ozuna que entreviste en New York hace 4 meses en el lanzamiento de su disco Nibiru. Lo notaras rápido en cada una de sus respuestas de todas las preguntas duras que le hice. Le pregunte de Nibiru, su cambia y cambia de manejo, de Dimelo VI, Anuel, Bad Bunny, el porque nunca salió la canción que grabo con Ricky Martin y cerramos hablando de Daddy Yankee vs Don Omar. Es una conversación dura dura que te la vas a disfrutar ahora en #MoluscoTV

¿Cuándo salió el remix de Tiburones de Ricky Martin con Farruko?

Ricky Martin sorprendió a todos sus fanáticos a inicios del mes de abril al anunciar que su exitoso tema musical “Tiburones” tendría una versión remix con la participación del artista urbano Farruko.

“Farruko hermano, vamos a disfrutar lo que viene. Todo positivo! Que gusto trabajar contigo. ¡Gracias! Tiburones Remix en todas las plataformas digitales el 10 de abril a la media noche”, aseguró Martin hace una semana a través de su cuenta oficial en Instagram.

Asimismo, el astro boricua anunció hace unas horas que se encontraba trabajando en el video musical del remix de “Tiburones”. ¿Lo más sorprendente? Lo grabó él mismo en la intimidad de su hogar en California por el distanciamiento social que existe por la crisis de salud pública que se vive con el Coronavirus.

“Como cuando grabas con tu móvil el vídeo de tu sencillo en el garage de tu casa”, expresó Martin junto a una serie de fotografías en su perfil en Instagram.

