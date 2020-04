Alicia Machado habla sobre su pasado: ¿Qué dijo ahora?

En entrevista exclusiva con Suelta La Sopa de Telemundo, Alicia Machado habló sobre su pasado y le exigió respeto a todos los usuarios que la siguen en las redes sociales. Asimismo, la reina de belleza brindó su opinión sobre el Coronavirus y China. ¿Qué dijo?

“Yo no soy servidor público, yo soy una señora que soy actriz. Mi vida personal siempre ha sido y tiene que estar donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque yo tengo una hija y la vida de mi hija no me pertenece, lo que me pasó a mí con el padre de mi hija, le ha pasado a millones de mujeres. Yo no soy una delincuente rehabilitada”.

Machado continuó expresando: “¿Cuál pasado? Más de 35 producciones en la televisión hispana, películas, series, reality shows de talentos, que he hecho dos discos maravillosos, no me he relacionado con mis compañeros de trabajo, tuve cáncer en el 2013, jamás y nunca me han corrido de ninguna de las producciones en la que he trabajado… No me acuerdo en qué penal o en qué cárcel fui detenida.”

Alicia Machado pide respeto por su vida privada y su pasado | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Alicia Machado realiza una entrevista exclusiva para Suelta la Sopa, en la que habla abiertamente sobre las críticas que ha estado recibiendo y la actriz exige que respeten su vida privada y su pasado.

Alicia Machado habla sobre su pasado con Donald Trump, actual Presidente de los Estados Unidos

En la entrevista, Machado habló sobre su controversial pasado con Donald Trump, magnate de los negocios y actual presidente de los Estados Unidos:

“¿Cuál es mi pasado, haber sido empleada del Presidente de este país? Para mí es un agresor en todas sus maneras. La escena del gimnasio en donde me ridiculiza a nivel mundial… Sí, ese pasado existe y ese no se puede negar.”

La ex reina de belleza habla sobre el Coronavirus y de China. ¿Qué dijo?

Durante la conversación con Luis Alfonso Borrego para Telemundo, la recordada Miss Universo 1996, habló sobre el Coronavirus y de cómo esta pandemia ha afectado a los ciudadanos chinos:

“Hay muy mala información acerca de nuestros hermanos chinos, yo siento que en este momento a los chinos les va a pasar como nos pasó a nosotros los latinos: Ni todos los chinos son delincuentes, ni todos los chinos tienen Coronavirus.”

