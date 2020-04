Jessica Cediel está de cumpleaños ¿Cómo lo celebró?

View this post on Instagram

No suelo hacer esta clase de publicaciones, pero únicamente lo hago porque siempre he sido honesta con ustedes. Ustedes que siempre me han apoyado y me han acompañado en los momentos bonitos o difíciles de mi vida. Y por respeto a ustedes hoy hago esta publicación. Me lo han preguntado mucho y hoy les voy a dar la respuesta. Se que últimamente cometí el grave error de publicar parte de mi vida sentimental y como mujer madura asumo las consecuencias. Y consiente de eso hoy quiero aclarar rumores y así mismo cerrar la puerta. Dejo en claro que gracias a Dios : Dios, Mi familia y yo conocemos la realidad… después de esto … cada quien podrá pensar lo que quiera…! No tengo porque caerle bien a todo el mundo…🤷🏻‍♀️ Desde hace mucho tiempo estoy soltera, tranquila y alejada de gente que solo quiere sacar provecho de todo lo duro que he trabajado en mi vida. Estoy dedicada a mi, a mi recuperación, a mi familia y a mi trabajo. Estoy comprometida con DIOS y conmigo misma. ❤️🙌 De los errores se aprende y créanme que aprendí mucho. Y antes de juzgar… como les dije hace unos días … absténgase porque nadie sabe lo que pasa en la vida real del otro. Al final de la historia es mi vida y son mis decisiones. Buenas o malas pero mias … 😉 Un abrazo para tod@s por aquí! Y cuídense mucho 🙏🏻 Foto: @ferriveraruiz