¿Quienes han sido los últimos novios de la ex reportera de Exatlon EEUU Jessica Cediel?

Todos sabemos que la ex reportera de Exatlon Estados Unidos, Jessica Cediel, despierta suspiros a donde vaya. La también modelo y presentadora de televisión ha tenido una vida amorosa que ha sido objeto del ojo público con jóvenes a quienes, para bien ó para mal, les cambia la vida.

Jessica ya era una figura conocida en el exitoso formato televisivo, eso hasta el inicio de la cuarta temporada, en donde fue reemplazada pero se mantuvo muy activa con sus 6.7 millones de seguidores.

La guapa Cediel, nativa de Bogotá Colombia, se confiesa una mujer “muy romántica” y tal lo demuestran sus relaciones amorosas, que no tiene dudas en compartir con los medios de comunicación y sus fanáticos, quienes estamos seguros estarían celosos de los afortunados ex de Jessica.

Quienes son los tres últimos novios de Jessica Cediel?

Pipe Bueno

El cantante colombiano y la presentadora tuvieron una larga relación de cinco años, en donde se convirtieron en los consentidos de los medios de comunicación de su país. Esto sucedió cuando la carrera de ambos se encontraba despegando, y alegaron que la falta de tiempo para estar juntos fue el detonante que acabó con su amor.

“Pipe es una persona maravillosa. Fue un romance muy bonito que duró lo que tuvo que durar, cinco años, pero por causas ajenas a los dos, realmente la distancia nos mató y las agendas laborales tampoco ayudaron porque él vivía muy ocupado y yo también vivía muy ocupada afuera, y por eso decidimos terminar”, afirmó Jessica, pero también dijo que Bueno era muy fiestero y eso le causaba inseguridad, por lo tanto, con la franqueza que le caracteriza, también dijo en una entrevista: “Salía de rumba todos los fines de semana y yo ahí guardada como una pendeja. A mí todos me caían; actores, productores, directores: ‘Jessi vamos a cenar, Jessi’… y yo: No, tengo novio. No, tengo novio. Yo era de Univisión a la casa y de la casa a Univisión, mientras el otro rumbeaba y rumbeaba, hasta que dije ya no más; chao, suerte… Y por eso terminamos”.

Mack Roesch

Un amor que nació en las arenas de Exatlon Estados Unidos. Jessica y “el gringo” de Exatlon Estados Unidos, se conocieron en la competencia (ella: Reportera de redes sociales, él: atleta del Team Famosos en Exatlon Estados Unidos. A comienzos del 2020 ambos anunciaron que se habían comprometido. Sin embargo, hoy en día eliminaron todo rastro uno del otro en sus redes sociales y todavía no se sabe si la relación continua ó no, pues la chica se ha mantenido muy callada.

Leo Sarria

Con Sarria, Cediel compartía incluso su fé cristiana, fue su primer prometido hasta que, sin explicación alguna, la pareja terminó su romance. Sobre esto, Jessica dijo a los medios colombianos:

“La gente habla sin saber y sé que dicen que cómo fui capaz de tener dos compromisos en un mismo año, que es el colmo, pero la gente juzga ‘a priori’”.

Detalló que Leo “es un gran ser humano y sí, es verdad que nos íbamos a casar, me dio un anillo y todo, porque ese era el plan de vida que teníamos, pero lo pillé siéndome infiel y le terminé”.

Cabe recordar que cuando Jessica dio a conocer su relación con Leo destacó que se había vuelto célibe y solo iba a volver a tener relaciones íntimas hasta el matrimonio, por lo que, esto provocó que muchos aseguraran que sería esta la gran razón por la que habrían terminado.

“No podía darle mi vida a una persona que no me respetaba desde el principio de la relación, porque cuando tú lo das todo y entregas tu confianza y el amor, y te pagan con eso, pues para mí, todo se acaba”, indicó.

Pero ahora es Sierra quien se siente ofendido, y el pasado febrero se pudo conocer que estaría evaluando posibles demandas por difamación contra Jessica, por haber asegurado que el empresario le fue infiel.

Lo más importante es que sea feliz.