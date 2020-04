“Guess the Gibberish”, el juego para lidiar con el encierro: ¿cómo descargarlo?

El filtro de Instagram de “Guess the Gibberish” es el último juego de redes sociales para ayudar a lidiar con el aburrimiento de la cuarentena, en medio de la pandemia de coronavirus. El juego funciona de manera similar a otros juegos de Instagram como “¿Qué personaje de Disney eres?”. Aunque este es significativamente más difícil.

El asunto es muy sencillo para jugar. Aparecerá una oración o una frase sobre tu cabeza y tendrás que descubrir cuál es la respuesta similar al sonido. La respuesta puede ser cualquier cosa, desde una frase de uso común, títulos de películas, un elemento o un nombre de celebridad.

El primer enigma puede ser un interrogante simple, pero puede haber otros complicados que algunos han empezado a pensar que pueden ser más complicados.

Preguntas como: “¿estás loco?” y respuestas como “Ariana Grande”, no se entienden muy bien.

Hay que acalrar que no hay un tema específico para el juego, por lo que las respuestas pueden ser bastante claras.

Pero si quieres probar algo nuevo para poner tu mente ocupada en medio del encierro que ya casi empieza la cuarta semana, este juego puede ser una buena opción, y solo necesitas tu móvil.



Esta es la forma más fácil que existe para acceder al juego.

Asegúrate de tener la última versión de la aplicación de Instagram.

Dale click a “Mi historia” en su página de inicio de Instagram.

Desplázate hacia la derecha hasta que puedas presionar la opción “Examinar efectos”.

Presiona el ícono de búsqueda en la esquina superior derecha y escribe “Guess the Gibberish” de GU_Christopher.

that “guess the gibberish” filter on Instagram has occupied my whole evening 😭😭😂 — chloé (@chloefreyaa) April 15, 2020

Una forma alternativa de acceder al juego es dirigirse directamente a la fuente. La fuente es el creador, GU_Christopher.



Hay un enlace directo en su página de Instagram al juego. Ha estado publicando algunas de sus reacciones favoritas al juego en su historia de Instagram.

Si estás buscando contratar a GU_Christopher, puedes enviarle un mensaje directo en su página de Instagram para obtener opciones de filtro únicas.

A partir de ahí, tienes la opción de probar el juego o agregarlo al carrete de tu cámara. El juego no está disponible en TikTok por el momento. Los usuarios de TikTok han estado publicando videos reciclados de sus historias de Instagram en TikTok.

El canal de YouTube How to Digital generalmente ofrece videos actualizados sobre cómo acceder a los últimos filtros de Instagram.

Puedes ver una lista de los mejores filtros y juegos de medios de Instagram.