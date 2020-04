¿Cómo está la mamá de Francisca Lachapel con el coronavirus?

Esta es nuestra realidad por ahora y se que nos asusta, nos preocupa! Quiero que sepas que en medio del caos también hay oportunidad. Verlo de esta manera me ha ayudado muchísimo.. ¿Que tal si mientras esperamos a que todo esto pase, lo vemos como una gran oportunidad? • • Una oportunidad para redefinirte 💪🏽 Equilibrar tus metas 🎯 Reconectar con tus amigos 🤗 Poner tu casa en orden 🏠 Empezar un nuevo hábito saludable 🏃🏾‍♀️ Arreglar ese negocio roto o retomar una carrera olvidadaa 📝 Pedir ayuda. Pedir perdón. Escribir tu filosofía de vida, fortalecer tu relación de pareja 👫 leer esos libros que tenías olvidados libros 📚 cocinar algo increíble 👩🏾‍🍳 Hablar con tus seres queridos más! Apreciar la vida en cualquier nivel es la clave. ••••••• ••••••• Hay también cosas buenas en frente de ti. •••••••••• •••••••••• No es una amenaza 24/7, es la vida. Así es la vida!!! ••••• ••••• Cosas buenas y cosas malas. Inconvenientes y bendiciones. Conecciones y distracciones, conciencia o falta de conciencia, apreciación o darlo todo por sentado. Caos u oportunidad. **** **** ¿Que eliges tú? **** **** Te invito a ver las cosas diferentes y te aseguro te sentirás diferente. #todovaaestarbien

