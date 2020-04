Exatlon EEUU: El contundente mensaje de Chuy Almada a los “pesimistas” ¿Qué dijo?

View this post on Instagram

Existen un sin número de personas que no se auto-llaman negativas, ni pesimistas, sino se dicen “REALISTAS” y con ese argumento andan como 🐍 buscando gente feliz, entusiasmada, optimista, con sueños para “hundirla" ¡OJO, MUCHO OJO! ⠀ ⠀ Luego luego salen con su “No soy pesimista, solo estoy siendo realista”. Esa es la frase favorita de los llamados realistas, ellos no lo saben pero contaminan el ambiente con su nube gris llena de negatividad ☠️. ⠀ ⠀ Los realistas son personas que a todo le encuentran algo malo, son amargadas, tristes por dentro, que viven atrapados en una cajita obscura, que se ahogaron en el primer vaso de agua que se encontraron, a veces son amigos o familiares “maduros” pero son los que más sueños roban 🚫 ¡CUIDADO!. ⠀ . ¿Porqué lo digo ? Porque estan frustrados con su vida o simplemente ya dejaron de soñar y en el fondo les molesta la gente con ganas de cambiar, la gente que lucha por lo que parece inalcanzable, les provocas una sensación que ni ellos mismos entienden, algo como ODIO pero a la vez curiosidad (están esperando que fracases para decirte “TE LO DIJE).. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Este tipo de personas siempre “lo saben todo” y casualmente siempre tienen a un conocido que hizo lo mismo que tú y le tronó “no te quiero asustar pero soy realista” mmmta madre 🙄. ⠀ Siempre hablan de experiencias pasadas, cualquie tipo de lógica para al final sacar la conclusión: Estos tiempos están cabrones 😣.⠀ ⠀ ⠀ Te dirán que es por tu bien, es para que no sufras. NO te engañes, es su frustración la que habla, se mueren por dentro por estar en tus zapatos.. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Nada nuevo ha sido creado por un negativo o un realista. Viviriamos en cuevas.. nos mandáramos whatsapp con señales de humo, andaríamos como los pica piedra, usando los pies para acelerar 🚗 ¿Me entienden?.⠀ ⠀ ⠀ Júntate con gente que tenga sueños, que tenga ambiciones, que piense en grande, que sume y que multiplique, escucha a aquellos que te digan: ¡RIFATELA! Yo se que tienes todo para hacerlo .⠀ ⠀ ⠀ Esto es lo que le digo a esos realistas 🖕, ¡Hey hey conmigo NO!. ⠀ ⠀ Si al final de leer esto no pudiste ponerle LIKE CUIDADO.. podrías ser uno de estos realistas #exatlon #quedateencasa #motivacion