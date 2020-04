Eugenio Derbez habla de lo difícil que fue la niñez de su hijo mayor

En entrevista con “El Break” de Univision, Eugenio Derbez mostró su lado más vulnerable al hablar de la crisis familiar que vivió durante la niñez de su hijo mayor José Eduardo. Asimismo, Derbez confesó que no descarta la posibilidad de regresar a las telenovelas.

“Yo siempre estoy abierto a reconciliarme”, expresó Derbez para referirse a su posible gran regreso a las telenovelas. Por otra parte, continuó hablando de la niñez de su hijo mayor: “Con el caso de las telenovelas lo que siempre me ha tenido muy dolido es el no poder haber visto crecer a mi hijo, el que me hayan quitado de la patria potestad y que me han tenido una orden de restricción, que yo no me haya podido acercar a mi hijo en tantos años.”

La estrella mexicana continuó mencionando: “Es algo que lo lleva uno tatuado, es muy difícil… Es como si de repente te meten a la carcel y dejas de ver crecer a tus hijos por culpa de algo que no cometiste, eso es algo que me ha costado mucho soltarlo. Ya sé que me hace daño, que no debo hacerlo; pero me perdí ver crecer a mi hijo porque nada, porque sí, porque se pudo”.

¿Cuál es la relación actual de Eugenio Derbez con José Eduardo?

En la entrevista con la conductora de televisión Chiquinquirá Delgado para Univision, Derbez admitió que el viaje que realizó a Marruecos con su familia para la filmación de la primera temporada de su reality show, le permitió tener una relación más cercana con José Eduardo, el hijo que tiene en común con la actriz Victoria Ruffo:

“De verdad que a raíz del viaje a Marruecos, José Eduardo y yo conectamos como nunca. Y ahorita lo siento, siento a José Eduardo más conectado que nunca y de hecho, por eso siempre me gusta ayudarle. Me acaba de mandar ayer justamente unos sketches. Me dice: ‘Papá, acabo de hacer estos sketchs. ¿Qué opinas?’. Y ya le digo: Quítale esto, ponle lo otro. Pero me encanta, antes no lo hacía… Él llevaba su vida por su lado, ahora estamos conectando mucho, me pregunta mucho, me pide consejos, entonces es como un apapacho para el corazón.”

En la conversación, Derbez confirmó que existirá una segunda temporada de su reality show “De viaje con los Derbez”. Sin embargo, no brindó muchos detalles al respecto. La primera temporada del show está disponible en la plataforma de Pantaya en los Estados Unidos, mientras que en México lo transmiten por Amazon Prime Video.

