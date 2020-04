Atacan a Carolina Sandoval por comentarios a compañero de Suelta La Sopa: ¿Qué dijo?

Suelta La Sopa dio a conocer un video en donde se puede apreciar a Carolina Sandoval y Luis Alfonso Borrego en medio de una acalorada discusión por la nueva polémica de Frida Sofía y Alejandra Guzmán. Sin embargo, los seguidores del show de Telemundo estallaron en críticas en contra de la presentadora de la televisión venezolana, al punto de tildarla de “grosera” y “poco profesional”.

“Ojalá que estuviera yo en el estudio para quitarle la corbata a Lucho y callarle la boca. Cállate un momentico, no me importa, no te quiero ni ver, cerré los ojos cuando empezó el programa para no verte. Porque no estoy de acuerdo y lo dije esta mañana cuando tú y yo hablamos en persona, en privado, por teléfono, viéndonos las caras a través de la reunión de producción”, aseguró Sandoval para referirse a su compañero Borrego.

La estrella venezolana continuó expresando: “No puede ser que se sigan metiendo con Frida Sofía. Y con Juan Manuel también tengo cosas que hablar… No me interrumpas, no me interrumpas. Porque yo te voy a decir una cosa: Frida Sofía es una muchacha que está en casa sóla. Es una muchacha que definitivamente no le fue fácil. No, seguro… Juan Manuel y Lucho que son perfectos, que no saben ni siquiera lo que significa ser papá van a decir es que una mamá no tiene fin para complacer a sus hijos, una mamá no tiene suficiente dinero para agarrar y darle a sus hijos todo.”

Por su parte, Luis Alfonso Borrego y Juan Manuel Cortés se mostraron muy afectados ante los fuertes comentarios por parte de Carolina Sandoval en la transmisión en vivo de Suelta La Sopa de este miércoles 29 de abril de 2020. Asimismo, Borrego enfatizó que no está de acuerdo con la posición de su compañera y reafirmó que “la mamá se respeta”, esto para referirse al reciente escándalo de Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

Para finalizar su polémica intervención en el caso de “La Guzmán” y su hija, Sandoval pidió un “acto de bondad”: “Señores, les pido un acto de bondad, les pido una oración para que Alejandra y Frida puedan encontrarse y no con comentarios como los de estos dos (Borrego y Cortés).”

¿Cuál es el escándalo entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía?

Hace unas horas, Frida Sofía se apoderó de los principales titulares de prensa al asegurar a través de su cuenta oficial en Instagram que su madre, Alejandra Guzmán, constantemente se embriaga y es dependiente de sustancias nocivas para la salud.

Por su parte, Alejandra Guzmán se pronunció a través de su cuenta en Instagram y aseguró que lo que dijo su hija es completamente falso:

“Es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo, yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme ni me da alcohol ni drogas”, expresó la cantante mexicana en un fragmento del comunicado de prensa.

¿Qué opinó la audiencia sobre la posición de Carolina Sandoval en el escándalo de Alejandra Guzmán y Frida Sofía?

A través del perfil oficial de Suelta La Sopa en Instagram, la audiencia del show se pronunció sobre los dimes y diretes de Carolina Sandoval con sus compañeros Luis Alfonso Borrego y Juan Manuel Cortés por el caso de Alejandra Guzmán y Frida Sofía:

“Todos apoyamos a Lucho y estamos hartos de Carolina y su mala educación para imponer su opinión”, “Tú me caes súper bien Caro, pero hoy te pasaste. Tú eres periodista, no tienes que gritar a tus compañeros”, “¿Es eso de un presentador?, ¿faltarle el respeto a un compañero con ese tono y mandarlo a callar porque ella cree que tiene la verdad absoluta?”, “Ya saquen a Venenosa Sandoval del programa por favor”, “Esta mujer nunca deja hablar a sus compañeros”, “No veo este programa por esta mujer que se hace llamar venenosa porque la verdad que la chusmería la caracteriza muy bien en persona”.

