La foto de Alejandro Fernández a sus 49 años que causa revuelo: ¿qué le pasó al cantante?

Hace un par de días el cantante Alejandro Fernández festejó su cumpleaños número 49, en medio del confimaniento de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. Y aunque muchos fans del artista siguen suspirando por él, sus fotos más recientes están causando tremenda polémica, en especial una, pues muchos consideran que el Potrillo luce demasiado envejecido para su edad.

En la comentada foto, que se ha hecho viral, se aprecia al hijo de Vicente Fernández, haciendo ejercicio en el gimnasio de su casa, con una pinta que impresionó a más de uno.

Aunque los musculos del cantante no fueron el problema, la crecida barba totalmente blanca y la textura de su piel de inmediato generaron todo tipo de comentarios e incluso muchos se preocuparon por verlo tan mayor.

“Mente sana en cuerpo sano”, fue el comentario con el que el Potrillo acompañó la criticada foto.



“Qué le pasó?”, “se ve más viejo que el papá“, “no e sposible que ese sea Alejandro… es el abuelito de Alejandro”, y “lo que hacen los excesos y el alcohol”, fueron algunos de los comentarios que generó la señalada imagen.

Y aunque más tarde Alejandro compartió un video, ya más arreglado, con la barba desvanecida y el cabello con un corte diferente y mejora ataviado, los fans insistieron en que el cantante parece un hombre de casi 60 años.



Pero dejando ver que las críticas lo tienen sin cuidado y que a su edad le agradece a la vida todo lo que le ha dado, bueno y malo, al igual que las experiencias que ha tenido, el hijo de don Chente compartió cómo se siente a sus 49 primaveras y listo para nuevos rumbos.



“Tiempo de cambios y de nuevos horizontes. 49 años de aprendizajes, anécdotas y experiencias que me han llevado a creer que no hay mejor lugar que el aquí y no hay mejor momento que el ahora”, dijo el intérprete de “Hoy tengo ganas de ti” en su red social, donde compartió otras fotos sin filtro alguno.

“¡Gracias a todos por formar parte de un camino lleno de bendiciones y a la vida por permitirme ser 100% Hecho en México! Y ahora sí…¡vamos calentando motores para los 50! Jajaja 🙏🏻😎”.



El cantante de paso envió un mensaje a sus seguidores y les pidió que jamás ni por el paso del tiempo, ni por la edad, permitan que sus deseos se queden en el tintero.

“Tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira, reacomoda todo y vuelve a intentarlo 👍🏽✌🏽 gcs a todos los que se acordaron de mi cumpleaños y gcs por sus buenos deseos y bendiciones”, dijo Alejo.



El mexicano también aprovechó para colgar un video de uno de sus mejores festejos, donde varias enfermeras le dedicaron buenas vibras y hasta hicieron pastelitos con su rostro en medio de su labor para luchar contra el COVID-19.

“Uno de los mejores recuerdos de este cumpleaños! ¡Gracias @drjuanjr, @despiertamerica y amigos del Jackson Memorial Hospital de Florida! Gracias por tomarse unos minutos libres después de estar trabajando arduamente todos los días para mantenernos a salvo. Les mando un gran abrazo a todos! Aunque estemos de festejo, recuerda #QuédateEnCasa y #AplanaLaCurva”, dijo el cantante.