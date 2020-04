Aislinn Derbez debuta con nuevo proyecto: ¿De qué se trata?

View this post on Instagram

Estoy súper orgullosa de formar parte del nuevo proyecto de @discoveryla #SieteMundosUnPlaneta y así poder mostrarles un poquito de lo maravilloso que es nuestro planeta, nuestro hogar. Ya verán que cada uno de los episodios los va a sorprender y los hará reflexionar sobre el cuidado que debemos tener todos los seres humanos hacia todos los seres vivos en cada uno de los continentes. #Discovery #SieteMundosUnPlaneta #AislinnEnDiscovery @discoveryla