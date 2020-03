Este fin de semana comenzaron a circular en varios medios noticias que señalaban que Quaden Bayles, el niño australiano, de 9 años, víctima de acoso, que se volvió viral en febrero, había fallecido.

Aunque la noticia saltó de inmediato a múltiples medios y se esparció por redes sociales en cuestión de horas, todo resultó ser una falsedad.

El niño, quien padece enanismo, y quien conmovió al mundo luego de que sumadre denunciara el terrible efecto que el bullying ha hecho en su vida, está vivo.

VídeoVideo related to ¿se suicidó quaden bayles, el niño acosado por sufrir enanismo?: su mamá habló 2020-03-01T00:12:43-05:00

Así lo reveló su madre, quien a través de Facebook dijo que el niño está sano y salvo y que la noticia de su muerte fue un engaño.



“POR FAVOR CUIDADO con los INFORMEs DE TODAS LAS NOTICIAS FALSAS”, dijo la madre de Quaden.

A principios de febrero, Yarraka publicó un video desgarrador que muestra a su hijo llorando por la intimidación que recibió debido a su enanismo.

VídeoVideo related to ¿se suicidó quaden bayles, el niño acosado por sufrir enanismo?: su mamá habló 2020-03-01T00:12:43-05:00

Durante el video, Bayles llora repetidamente y dice que quiere suicidarse y lanza frases demasiado perturbadoras, como “dame un cuchillo. Quiero suicidarme”.

El video resonó en todo el mundo e incluso celebridades salieron a manifestar su apoyo a Bayles. Un recaudador de fondos para enviar a la familia a Disneyland recibió casi $ 500,000 en donaciones.

VídeoVideo related to ¿se suicidó quaden bayles, el niño acosado por sufrir enanismo?: su mamá habló 2020-03-01T00:12:43-05:00

Yarraka Bayles ha dicho que la familia no usaría el dinero para ningunas vacaciones, sino que darán el dinero a obras de caridad.

VídeoVideo related to ¿se suicidó quaden bayles, el niño acosado por sufrir enanismo?: su mamá habló 2020-03-01T00:12:43-05:00

“¿Qué niño no querría ir a Disneylandia, especialmente si has vivido la vida de Quaden? Escaparse a cualquier lugar que sea divertido y que no le recuerde sus desafíos diarios. Pero mi hermana dijo ‘sabes qué, volvamos al problema real’. Este pequeño amigo ha sido intimidado. Cuántos suicidios, negros o blancos, en nuestra sociedad han ocurrido debido a la intimidación”, dijo la mujer a NITV.

A medida que el video de Bayles se extendió por todo el mundo, aparecieron rumores infundados de que Bayles era un actor y que en realidad tenía 18 años.

Snopes notó en su desacreditación del mito de que Bayles había estado previamente en los medios de comunicación en su juventud.

VídeoVideo related to ¿se suicidó quaden bayles, el niño acosado por sufrir enanismo?: su mamá habló 2020-03-01T00:12:43-05:00

El artículo decía que si Bayles tenía 18 años ahora, significaría que tenía 13 cuando la entrevista de noticias anterior se emitió en 2015.



También en 2014, The Week publicó una lista de sitios falsos. Incluyeron Empire News, The National Report, Huzlers, Daily Currant y Free Wood Post.

En el sitio web se señaló que ocasionalmente las noticias de sitios de sátira como The Onion y Clickhole circulan como noticias legítimas.

El artículo de The Week concluye simplemente que los usuarios deberían: “tomarse 30 segundos para determinar si algo es real antes de que se lo explique a cientos de personas”.

“Todos tendremos una mejor Internet para ello”, dijo Craig Silverman, de Buzzfeed, especialista en noticias falsas.

El experto mecionó a DigiDay en 2012: “Las noticias falsas dependen del intercambio viral. Si piensas por qué tantas estrellas están sujetas a engaños de muerte, han sido parte de una cultura pop con la que las personas tienen una conexión emocional. Y eso es lo que hace que las noticias falsas funcionen”.

VídeoVideo related to ¿se suicidó quaden bayles, el niño acosado por sufrir enanismo?: su mamá habló 2020-03-01T00:12:43-05:00

También en 2014, el profesor de medios digitales en la Universidad de Indiana, Mark Bell, le dijo al New York Times que parte de la razón de la prevalencia de engaños de muerte es que “a la gente le gusta mentir. Se emocionan con eso. Hay un pequeño golpe de dopamina cuando mientes, especialmente una mentira que alguien más cree”.

Mientras que el diario The Independent racionalizó que la popularidad de las historias era simplemente “porque la gente quiere leerlas”. Mark Bell también dijo sobre el fenómeno: “No hay mucho costo, ya sea financiero, moral, legal o criminal en hacer esto”.