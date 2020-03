Los memes favoritos de Tommy Ramos y Nona en Exatlon 4 EEUU

Exatlon Estados Unidos se encuentra en una etapa crucial, en la que ya cada atleta conoce sus fortalezas y habilidades, así como a sus rivales más fuertes. También salen a relucir roces entre cada competidor. Uno de los más célebres esta temporada está dentro del Team Famosos y lo conforman Alondra “Nona” Gonzalez y el querido Señor de las Anillas Tommy Ramos.

Mientras la afinidad entre cada integrante del Team Contendientes ha sido la clave para que puedan repuntar en puntaje y triunfos, la disparidad entre los rojos ha sido exactamente lo que los ha llevado a perder, entre otras cosas, La cómoda Fortaleza, de la cual se habían adueñado por cuatro semanas consecutivas.

Pero volviendo a los rojos, Nona nunca ha sido muy discreta en cuanto a Tommy Ramos. Llegando a decir “volvió diferente, si no quiere estar aquí que se vaya, hay muchas personas que morirían por estar aquí.” Esto la llevó a aislarse y crear una cercana amistad sólo con su compañera Yamilet Peña, cosa que ha llamado la atención del resto de sus compañeros.

Pero hubo un particular detonate que la hizo explotar y fue la salida del Maza Rodriguez, luego de una lucha a muerte con Fernando Lozada en el pasado domingo de eliminación, “Nona”, como vemos en el avance del episodio de hoy, no pudo aguantar más y arremetió contra el equipo, más directamente contra Tommy Ramos, asegurando que fue él quien debió ir a la eliminación con el Maza y no Lozada, pues, a pesar de que debía ir el que tuviese menor puntaje, para ella no era justo.

Incluso la esposa de Ramos, la ex campeona de Volley Ball Vilmarie Mojica en varias oportunidades ha salido a su defensa en vista de toda la controversia que ha rodeado al equipo, llegando a asegurar que “Ni yo, que soy su esposa le hablo así”.

Pero en vista de esta disputa de los dos integrantes del Team Famosos, internet ha hecho de las suyas con Memes divertidísimos sobre esta compleja relación entre ambos atletas haciendo referencia a que mientras Ramos lleva dos medallas, Nona no lleva ninguna:

Exatlon Estados Unidos se encuentra en una etapa verdaderamente crucial, para ver como se desenvuelven Nona, Tommy, y los demás guerreros en la competencia más feroz de la televisión en español, no se la pierdan a las 7pm / 6pm Centro por Telemundo de lunes a viernes, con los domingos especiales de eliminación.